Болгария выслала очередного российского дипломата

Министерство иностранных дел Болгарии объявило российского дипломата персоной нон грата, сообщает РБК. МИД Болгарии также обратился к правоохранительным органам России с просьбой оказать помощь болгарским властям в расследовании взрывов на оружейных складах и отравления трех болгарских граждан.

28 апреля прокуратура Болгарии заявила, что подозревает шестерых россиян в организации в период с 2011 по 2020 год четырех взрывов на оружейных заводах страны, где хранилась продукция, принадлежащая торговцу оружием Эмилияну Гебреву, сообщает ТАСС. Болгарские следователи считают, что «есть определенное сходство в четырех взрывах на заводах по производству боеприпасов», где «уничтожили продукцию, которая должна была вывозиться в Грузию и на Украину».

В болгарской прокуратуре заявили, что шесть российских граждан находились на территории Болгарии в дни, близкие к датам взрывов и попытке покушения на Эмилияна Гебрева. Согласно версии прокуратуры республики, покушение на Гебрева было совершено в период с 28 апреля по 4 мая 2015 года, а взрывы произошли в ноябре 2011 года, два случая в 2015 году и один в 2020 году.

22 марта, Болгария объявила персонами нон грата двух российских дипломатов. Им было предписано покинуть страну в течение 72 часов. Прокуратура Болгарии ранее указала, что дипломатические сотрудники занимались деятельностью, несовместимой с Венской конвенцией о дипломатических сношениях.