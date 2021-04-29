Минюст Чехии признал, что Прага изучает несколько версий инцидента во Врбетице

Министерство юстиции Чехии признало, что чешскими властями рассматривается несколько версий инцидента на складе боеприпасов в городе Врбетице в 2014 году.

Министр юстиции Чехии Мария Бенешова заявила в интервью порталу Novinky.cz, что ее ведомство изучает другие версии, помимо предполагаемой причастности к этому инциденту России.

Более того, помимо возможности взрыва боеприпасов без внешних факторов и ответственности разведки другой страны, учитывается еще одна версия этих событий, заявила Бенешова, не раскрывая подробностей.

Министр отметила, что ее позиция близка позиции президента Милоша Земана, который также считает необходимым проанализировать другие причины, помимо предполагаемого участия российских спецслужб.

«Нам известно об этом из отчетов Службы информации и безопасности (контрразведка)», - заявила Бенешова.

В свою очередь комментируя заявления Бенешовой, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш повторил, что рассматривается только одна гипотеза, сославшись на согласованность этой позиции с министром внутренних дел Яном Гамачеком.

В прошлый понедельник Бабиш заявил, что чешские власти рассматривали только одну версию событий, произошедших в 2014 году, то есть предполагаемую диверсию, совершенную иностранными спецслужбами.

Позже, в воскресенье, президент Чехии Милош Земан, выступил с чрезвычайным телевизионным обращением в связи со взрывами на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году. Земан фактически опроверг заявление премьера, указав, что власти рассматривают две версии произошедшего – неосторожное обращение с боеприпасами и причастность иностранных спецслужб.

«Мы работаем с двумя версиями – что взрывы произошли вследствие неосторожного обращения с боеприпасами, и вторая версия – что вину за это несут агенты иностранных спецслужб», – сказал Земан. По словам президента Чехии доказательств присутствия российских агентов на складе боеприпасов во Врбетице не было в отчетах контрразведки. Он также призвал по телевидению дождаться итогов расследования инцидента в Врбетице.

16 октября и 3 декабря 2014 года произошли взрывы на складах боеприпасов около чешской деревни Врбетица, в результате которых погибли два человека.

17 апреля Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов. По версии Праги, речь идет о сотрудниках разведки, работающих под дипломатическим прикрытием. Чешские власти пошли на такой шаг, так как, по их версии, российские спецслужбы оказались причастны к взрыву склада боеприпасов в Чехии в 2014 году, в результате которого погибли два человека.

19 апреля министерство иностранных дел России объявило персона нон грата 20 сотрудников посольства Чехии в Москве и дало чуть более суток на то, чтобы покинуть страну.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в четверг, что действия Чехии и Болгарии в отношении России вызывают только раздражение, сожаление, непонимание и желание увидеть изменение "шизофреничной позиции" этих стран.