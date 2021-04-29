Диетолог рассказала, как приготовить «полезный» кулич

Традиционный рецепт пасхального кулича подразумевает использование белой муки и других калорийных ингредиентов с «пустыми» калориями, а также большое количество рафинированного сахара, рассказала РИА Новости диетолог медицинского сервиса «СберЗдоровье» Маргарита Макуха. Медик предложила рецепт «здорового» кулича.

«Традиционный рецепт пасхального кулича подразумевает использование белой муки высшего сорта, у которой при производстве удаляется оболочка зерна с полезными свойствами, микроэлементами и витаминами», - рассказала диетолог. Она дополнила, что также в данную выпечку добавляют большое количество рафинированного сахара, что может плачевно сказываться на организме, а также добавить лишние килограммы.

Поэтому традиционный рецепт пасхального кулича врач предлагает заменить на более здоровый. Для приготовления такого кулича нужно взять два банана, два яйца, один стакан миндальной муки, пяту часть стакана орехов или изюма. Сахара понадобится всего половина столовой ложки или одна столовая ложка сиропа топинамбура. Специи добавляются по вкусу. Для украшения можно взять 2-3 финика, треть стакана кешью и четверть стакана растительного молока или воды. Приготовление в духовке займет не более получаса, а калорийность такого кулича в несколько раз ниже традиционного, резюмировала диетолог.

