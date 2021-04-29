«ЭпиВакКорона» и «КовиВак» уже в деле

В начале недели заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев сообщил, что план производства вакцин «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» в первом квартале 2021 года выполнен. Заявление вполне коррелирует с апрельскими новостями с коронавирусного фронта, согласно которым «ЭпиВакКорона» уже 5 апреля стала поступать в 40 регионов России, а «КовиВак», как объявлено на официальном сайте Минобрнауки, с 25 апреля поступил в 18 российских регионов.

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То есть, все три отечественные вакцины, включая ставший уже «классикой» прививочной компании «Спутник-V», вступили в полноценную схватку с Covid-19. Не сравнивая их здесь между собой, расскажем о том, где и какие вакцины начали применяться.

И один в поле воин

Несмотря на присутствие на российском рынке всех трёх вакцин, в ряде регионов предпочтение пока отдают первой из поступивших в медучреждения, прививая население исключительно «Спутником». К числу таких регионов относится, например, Архангельская область. По данным, полученным Expert.ru в региональном Минздраве, область получила 125000 доз этой вакцины, и ею на сегодня полностью привиты около 51000 человек. Информации о поступлении в Архангельскую область других российских вакцин в ведомстве нет.

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Исключительно «Спутником» прививается пока и Новгородская область. Согласно официальному комментарию областного минздрава, в регионе используется только эта вакцина. «ЭпиВакКороны» и «КовиВак» в области пока нет, и тем не менее Минздрав к настоящему моменту может отчитаться о 45000 привитых жителей.

«Спутник-V» как ни странно было это услышать, безальтернативно использует до сих пор и Москва. Именно такой ответ Expert.ru получил в столичном Департаменте здравоохранения. Не исключено, правда, что вскоре москвичей будут прививать всеми тремя вакцинами: столица, по вполне объективным причинам, устоявшийся лидер среди регионов России по числу заболевших, что, безусловно является стимулом к наращиванию темпов вакцинации. К настоящему времени, напомним, в Москве привиты около 1,2 млн человек.

Вдвоём — веселее

Некоторые регионы уже используют две вакцины. К таковым относится, например, Ульяновская область. По информации областного министерства здравоохранения, здесь прививают «Спутником» и «КовиВаком». К настоящему моменту область получила 1560 доз «КовиВак», которые распределены по медучреждениям.

«Количество желающих привиться именно этой вакциной среди жителей региона достаточно велико», — сообщили в пресс-службе областного ульяновского минздрава, добавив, что каждый пациент самостоятельно выбирает, какой из вакцин привиться. Сравнительных данных по количеству прививок каждой из вакцин в распоряжении ведомства нет — ведётся только общая статистика. Она, в частности, показывает, что первый компонент получили уже 92662 человека, а полностью привиты к настоящему моменту 55864.

Две вакцины применяют и на Урале. Согласно информации Оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции в Свердловской области, на сегодня полностью прошли процедуру вакцинации почти 222 000 свердловчан, а первый компонент вакцины получили почти 358 000 жителей области. В лидерах процесса на Урале, как, впрочем, и везде — «Спутник-V» — на прошлой неделе область получила дополнительно 54 900 доз этой вакцины. Началась в регионе и вакцинация продуктом «Вектора»: областной минздрав получил 2265 доз «ЭпиВакКороны», в желающих привиться которой тоже нет недостатка. По официальной информации оперштаба, стационарные пункты вакцинации открыты в 80 медицинских учреждениях области; помимо этого действуют 28 мобильных пунктов, дополнительно к которым на отдалённые территории региона выезжают три с половиной десятка мобильных медицинских бригад.

В минздраве Алтайского края сообщили, что в регионе также идёт вакцинация двумя препаратами — «Спутником-V» и «ЭпиВакКороной». По данным ведомства, в регион поступило 5670 комплектов вакцины «ЭпиВакКорона», которая распределена между медучреждениями Барнаула и Бийска. В дальнейшем планируется доставка данной этой вакцины в районные центры. Всего в крае вакцинировано на текущий момент свыше 172000 человек.

Раз, два, три!

В Санкт-Петербурге, где еще недавно ситуация с распространением коронавирусной инфекции была крайне неблагоприятной, негативную тенденцию удалось переломить. В большой степени это связано с активной вакцинацией населения.

«Петербуржцев прививают двумя вакцинами — «Спутником V» и «ЭпиВакКороной», — комментирует ситуацию пресс-секретарь Департамента здравоохранения Санкт-Петербурга Ольга Рябинина. — В основном это «Спутник», а «ЭпиВакКороны» в город поступило 13700 доз, из которых половина уже использована. Выбор, какой вакциной прививаться, полностью предоставляется самим гражданам. Единственное, что может стать препятствием для того или иного препарата, — индивидуальные медицинские показания, которые определяются во время обязательного предварительного врачебного осмотра пациента. В остальном выбор совершенно самостоятелен».

Что же касается популярности «ЭпиВакКороны», то в настоящий момент с учётом полной свободы выбора её предпочли около 10% населения, сообщила Рябинина. Она также добавила, что в Петербурге ожидают поступления третьей вакцины — «КовиВак», которая должна появиться в городе уже в мае. Всего же, согласно данным городского оперштаба по борьбе с коронавирусом, в Санкт-Петербурге вакцинировано уже почти 539000 жителей.

В отличие от Питера, Ленинградская область прививает жителей уже всеми тремя вакцинами. Как сообщила пресс-секретарь правительства региона по социальным вопросам Ирина Сафонкина, помимо «флагмана» — «Спутника V» — в область поступило 3240 доз вакцины «ЭпиВакКорона» и 1560 доз вакцины «КовиВак». Обе вакцины уже применяются на тех же условиях, чтои в Северной столице — бесплатно и по выбору пациента при отсутствии у него противопоказаний.

В сумме же число тех, кто привился одной из трех отечественных вакцин, уже превысило в регионе 120000 человек.

Ставрополье — ещё один из российских регионов, где используются все три отечественные вакцины. По информации первого заместителя министра Юрия Литвинова, в край поступило 10420 доз вакцины «ЭпиВакКорона», для вакцинации 5210 человек. Она распределена по медицинским учреждениям края в соответствии с численностью прикреплённого населения. В настоящий момент препаратом привито 2091 человек, что составляет 1,08% от общего числа привитых в регионе. 22 апреля в регион поступила и первая партия вакцины «КовиВак» в количестве 1560 доз, сообщил Литвинов. Она распределена в медицинские организации, и вакцинация уже начата. Общее же количество привитых жителей, согласно данным краевого оперштаба, составляет 181000 человек.

Как можно заключить из приведённого краткого обзора, процесс вакцинации в России набирает обороты, используя для этого все имеющиеся возможности.

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