ФРП одобрил сразу шесть займов на реализацию российских проектов

Экспертный совет Фонда развития промышленности одобрил сразу шесть займов, которые будут направлены на реализацию проектов в Московской, Калужской, Пензенской, Тульской, Ульяновской и Ярославской областях. Общая сумма займов превысит 1,82 млрд рублей, бюджет реализации проектов по гражданским патронам, модулям для Глонасс, опорам связи, пружинам для матрасов, резиновым переходам и лекарствам составляет 2,9 млрд рублей.

Трем из семи предприятиям были одобрены займы по флагманской программе ФРП «Проекты развития».

Компания «Новые резиновые технологии» из Ярославля с помощью займа на 105,7 млн рублей намерена наладить серийное производство резинополимерных настилов железнодорожных переездов и пешеходных переходов. Компания намерена наладить производство по передовой технологии, ранее не используемой в России. В ходе реализации проекта будет создано 62 рабочих места, из них 40 высокопроизводительных.

Предприятие «Кузнецкий технопарк» из Пензенской области получит от ФРП займ в 498,5 млн рублей. На эти средства компания намерена запустить производство независимых пружинных блоков для матрасов. В планах у предприятия наладить производство проволоки оптимального диаметра, которая пойдет на изготовление высококачественных металлических пружин. В рамках проекта будет создано 154 высокопроизводительных рабочих места.

Подмосковная «Мираксбиофарма» получила одобрение займа на 90 млн рублей, на которые запустит блистерно-картонажной линии по упаковке лекарств. Ожидается, что модернизация производства позволит увеличить производительность в три раза, а также устранит простои на ремонт и техническое обслуживание оборудования. На новой линии будут упаковывать препараты Индинол Форто и Мексикор.

«Ульяновский патронный завод» получил одобрение займа на 750 млн рублей по специализированной программе для предприятий ОПК «Конверсия». Предприятие на полученные средства планирует создать производство капсюлей с влажным составом типа Бердан мощностью 600 млн единиц в год для стрелкового оружия гражданского назначения, используемого для спортивной стрельбы или охоты. В ходе проекта будет создано 72 рабочих места, из них 60 высокопроизводительных.

«Автоэлектроника» из Калуги с помощью займа на 246,4 млн рублей по программе «Комплектующие изделия» запустит автоматизированную линию для выпуска печатных модулей PCBA TCU, которые используются в блоках управления системы «Эра-Глонасс». Также компания планирует заместить до 30% импорта в данном сегменте.

По программе «Производительность труда» 135,5 млн рублей выделено тульской компании «Опора Инжиниринг». На выделенные средства компания намерена модернизировать мощности, что на 59% повысит производительность труда при выпуске опор, мачт освещения и связи под брендом OPORA ENGINEERING, используемых для размещения осветительных приборов.

