Решение ФРС не позволило доллару перейти к укреплению

Курс доллара в четверг торговался недалеко от девятинедельных минимумов на фоне решения Федеральной резервной системы США (ФРС) не корректирвать ультрамягкую денежную политику и анонса президентом Джо Байденом смелых планов по стимулированию американской экономики.

Доллар находится под давлением рисков существенного роста торгового дефицита и бюджетных расходов в США.

Евро максимально использовал возможность достичь своего максимума в паре с американцем с конца февраля, достигнув уровня 1,2150 доллара.

Ранее председатель ФРС Джером Пауэлл опроверг слухи о скором сокращении программы покупок активов, заявив, что уровень занятости в США все еще далек от целевого показателя.

«Поскольку реальные ставки в США уже являются фактически отрицательными и будут продолжать падать по мере резкого роста индекса потребительских цен в США в этом квартале, (позиция ФРС), вероятно, будет негативной для доллара, особенно в то время, когда в других частях мира (а именно в Европе) ожидается экономический рост. в ближайшие месяцы», - отметил главный стратег ING по региону EMEA FX и IR Петр Крпата, мнение которого приводит Рейтер.

Даже опережающая динамика экономики США наносит удар по доллару, так как она стимулирует импорт - торговый дефицит уже вырос до рекордных максимумов в марте.

В четверг будет опубликована статистика по ВВП США за первый квартал. Ожидается, что рост составит колоссальные 6,1% в годовом сопоставлении.

Эксперты все чаще высказывают опасения, что ФРС может не справиться с риском перегрева американской экономики.

Миролюбие ФРС резко контрастировало с действиями Банка Канады, который уже начал сокращать закупку активов, в результате чего американский доллар упал до трехлетнего минимума по отношению к канадскому. Наблюдатели отмечают, что обычно действия американского и канадского регулятора более согласованными. На этот раз политика Федрезерва США оказалась мягче.