«Группа ГАЗ» начала производство автобусов, работающих на газе

На Павловском автобусном заводе «Группы ГАЗ» стартовало серийное производство автобусов «Вектор NEXT 8.8» длиной 8,8 метра, работающих на сжатом природном газе (CNG). Это самая вместительная модель из флагманской линейки Павловского автобусного завода, работающей на природном газе – он рассчитан на 59 мест, включая 23 посадочных места.

«Вектор NEXT 8.8» CNG изготавливается в модификации «Доступная среда», которая включает в себя низкий уровень пола в задней части автобуса, просторную накопительную площадку, крепления для инвалидной коляски, кнопку связи с водителем и механическую аппарель. Автобус оснащен современным отечественным газовым двигателем ЯМЗ-534 мощностью 170 л.с. экологического стандарта «Евро-5». Газовые баллоны обеспечивают запас хода на одной заправке до 600 км. Межсервисный интервал увеличен до 20 000 км, а гарантийный срок составляет три года. На сегодняшний день семейство NEXT включает 8 моделей малого и среднего классов и 11 модификаций размерностью от 7,1 до 8,8 метров. Вместимость линейки автобусов «Вектор NEXT» – от 39 до 71 пассажиров, автобусы приспособлены для перевозки маломобильных пассажиров, могут использоваться на городских и пригородных маршрутах, эксплуатироваться на дорогах с различными типами покрытия.

Наша справка:

Павловский автобусный завод (ПАЗ) – лидер российского рынка малых и средних автобусов. Выпускает более 100 модификаций автобусов различного назначения: для городских и пригородных перевозок, для образовательных и социальных учреждений, специального назначения. За свою историю завод выпустил более 700 тысяч автобусов – это рекордный показатель по производству автобусов в России.