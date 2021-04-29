Как в Москве расширяют производства

За десять лет объем инвестиций в основной капитал в Москве увеличился в 2,7 раза. Рост фиксируется каждый год, и пандемийный 2020-й не стал исключением.

«В прошлом году инвестиции столичных предприятий составили 3,6 трлн рублей. В сравнении с 2019-м годом показатель частных вложений в Москву вырос на 1,7%. Для развития экономики город предоставляет инвесторам различные финансовые и нефинансовые льготы, а также постоянно разрабатывает новые меры поддержки бизнеса», – отметил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Городу важно выстраивать долгосрочные и взаимовыгодные отношения с инвесторами, поэтому помимо льгот правительство старается создавать специальную инфраструктуру, необходимую для размещения производств. Как результат - инвесторы активно вкладывают средства в Москве: в городе появляются новые заводы, строятся офисы, создаются промышленные объекты. В фокусе внимания столицы не только гиганты производства, но и небольшие промпредприятия: город готов помочь им с размещением производства напрямую, подобрав по запросу варианты площадок.

Расти в городе

В числе предприятий, которые в первом квартале 2021 года воспользовались услугой локализации производства: производитель медицинских изделий «Кристи» и санитарно-гигиенического оборудования и средств для дезинфекции «РБР трейд», изготовитель детских игрушек «Столичные игрушки», а также разработчик решений для различных отраслей промышленности на основе свойств синтезируемых материалов из алмаза «Фрезарт».

«Все компании обратились в столичное Агентство промышленного развития с целью поиска новой площадки для расширения производства – теперь совокупно они занимают более 5200 квадратных метров. В 2021 году предприятия планируют вложить 1,1 млрд рублей в свое развитие», — отметил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, добавив, что всего в 2020 году агентство помогло 7 предприятиям расширить или разместить производство в столице — это 1,7 млрд инвестиций и 363 новых рабочих места.

Локализация производства на территории города – одна из широкого перечня услуг, оказываемых промышленникам в Москве. Например, существует «Банк технологий», где столичные промышленники могут найти передовые технологические разработки для оптимизации производственных процессов, рассказала директор Агентства промышленного развития Москвы Ирина Дегтярева.

«В банке уже представлены около 70 высокотехнологичных решений. Бизнес может обратиться к нам, обозначив проблему, которую хочет решить, а специалисты агентства, внимательно проанализировав саму проблему и варианты ее решения, предложат оптимальную технологию», — объяснила Дегтярева.

Медицина, гигиена и алмазы

Среди предприятий, получивших помощь Москвы, – производитель медицинских и косметологических изделий «Кристи». Компания обратилась к городу в феврале этого года с вопросом подбора площадки для релокации производства. «Сотрудники Агентства промышленного развития столицы оперативно предоставили варианты, и мы выбрали наиболее подходящий под наши потребности. Планируется расширить действующее производство, приобрести новое оборудование», — рассказал генеральный директор «Кристи» Александр Мнацаканян.

В настоящий момент на выбранной «Кристи» площадке идут подготовительные работы. По их окончании компания сможет разместить производство.

Расширение компании «Кристи» связано с амбициозными планами. «Мы планируем выйти за пределы СНГ, в частности в страны Восточной Азии, а также сертифицировать по ГОСТ Р ISO производство новой продукции в целях выхода на новые рынки и обеспечения экспорта медицинских изделий в страны Европы», — поделился планами компании Мнацаканян.

Еще одна компания, которая обратилась к городским властям за помощью в локализации производства, — российский производитель санитарно-гигиенического оборудования и дезинфицирующих средств «РБР трейд», выпускающий продукцию под торговой маркой HÖR. Санитарно-гигиеническое оборудование компании можно встретить в Московском Метрополитене и МЦД, Сбербанке и ВТБ, Боткинской больнице и ГКБ 40 («Коммунарка»), а также во многих организациях коммерческого и государственного сектора. Агентство заключило с «РБР трейд» договор аренды, компания планирует приступить к расширению действующего производства и приобрести новое современное оборудование.

«Нам предложили несколько вариантов. В итоге мы приняли решение разместить производство на площадке в Зеленограде. У нас большие планы в направлении расширения производства. Мы заинтересованы в получении мер государственной поддержки, и Москва оказывает нам необходимую помощь в данном вопросе», — прокомментировал генеральный директор ООО «РБР трейд» Юрий Гладков.

Одной из первых за помощью к московскому правительству по вопросу расширения производства обратилась компания «Фрезарт», которая развивается в нескольких направлениях, связанных с обработкой материалов. Предприятие разрабатывает уникальные решения для различных отраслей промышленности на основе свойств синтезируемых материалов, преимущественно алмаза.

«Мы обратились в Агентство в середине 2020 года по вопросу подбора площадки для размещения лаборатории и опытного производства. Наши технологические процессы требуют специализированных помещений со сложной инженерной инфраструктурой, поэтому многие площадки нам не подходят из-за большого количества ограничений. Нам предложили несколько площадок, на одной из них мы остановили свой выбор для первой очереди реализации проекта развития бизнеса», — рассказывает генеральный директор «Фрезарт» Александр Астафьев.

Компания намерена разместить несколько установок для синтеза алмазов и гетероструктур, оборудовать специализированный лабораторно-измерительный комплекс, расширить производство и заняться развитием собственных научных и конструкторских разработок.

Таким образом, в результате эффективного взаимодействия правительства и бизнеса компании активно вкладывают средства в собственное развитие, улучшают и расширяют предприятия, производящие важную для столицы продукцию.