Киргизия захватила таджикскую погранзаставу

Государственная пограничная служба Киргизии заявила, что отряд специального назначения «Бору» Погранслужбы Госкомитета Нацбезопасности Кыргызской республики (ПС ГКНБ КР) захватил пограничную заставу «Ходжа Аълло» республики Таджикистан, сообщает «РИА Новости».

«Около 17.00 (14.00 мск) таджикская сторона открыла огонь по пограничным заставам "Капчыгай", "Мин-Булак", "Достук", а также на пограничные посты "Кожогар" и "Булак-Баши". В результате минометного обстрела произошло возгорание здания пограничной заставы "Достук" Баткенского пограничного отряда», – заявил представитель пресс-службы. По его словам, «в ответ на действия таджикских силовиков отряд специального назначения "Бору" ПС ГКНБ КР захватил пограничную заставу "Ходжа Аълло" республики Таджикистан».

Сегодня, 29 апреля, министерство здравоохранения Киргизии заявило, что один киргизстанец погиб и 16 ранены в ходе столкновений на границе с Таджикистаном,.

«На 18.00 часов (15.00 мск) в Баткенскую областную больницу поступили еще пять пострадавших, из них один случай летального исхода. Еще один пострадавший поступил в больницу Лейлека. Общее количество пострадавших составляет 17 человек», – заявил представитель пресс-службы минздрава Киргизии.

Ранее погранслужбы Киргизии и Таджикистана сообщили в среду о начавшемся на баткенском участке границы конфликте из-за того, что представители таджикской стороны пытались установить камеры видеонаблюдения на столбах линии электропередачи. Представители киргизской стороны выступили против и начали спиливать столб. После участники конфликта начали бросать камни друг в друга.

29 апреля приграничный конфликт обострился и перешел в перестрелку. В результате два гражданина Таджикистана были тяжело ранены, с киргизской стороны пострадали восемь человек.