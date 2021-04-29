Китай запустил основной модуль своей первой постоянной космической станции

Поднебесная сделала очередной большой шаг в освоении космоса. 29 апреля с космодрома Вэньчан на Хайнане ракета-носитель «Чанчжэн-5» (Великий поход) вывела на орбиту «Небесную гармонию» (Тяньхэ). Тяньхэ - основной модуль первой постоянной космической станции КНР, на которой китайские космонавты или, как их называют в Китае «тайконавты», смогут работать на орбите.

Запуск Тяньхэ – первый из серии, состоящей из 11 экспедиций, необходимых для сборки орбитальной станции и полной подготовки ее к приему первых «жильцов». Первые трое тайконавтов отправятся работать на Китайскую космическую станцию (ККС) в конце 2022 года.

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Китай достиг в последние годы немалых успехов в освоении космоса. Китайцы с полным основанием гордятся своей космической программой. За запуском ракеты-носителя с модулем из центра контроля за полетом в Пекине наблюдало руководство страны, включая премьера Ли Кэцяна. Запуск транслировался в прямом эфире.

Недавно Пекин также получил новые образцы лунной поверхности, первые более чем за 40 лет. В декабре вернулся зонд «Чанъэ-5». Это, кстати, было первое посещение Луны землянами почти за полвека, после полетов НАСА в семидесятые годы прошлого века.

Пекин планирует еще одну экспедицию на Луну в 2024 году. Китайцы также собираются высадить на нашем спутнике людей и, не исключено, построят на нем научную базу.

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В планах, также, высадка в середине мая на Марсе самоходного аппарата. Китай станет второй страной после США, которой удалось доставить на Красную планету марсоход.

Зонд «Тяньвэнь-1» вращается вокруг Марса с февраля и уже отправил на Землю немало интересных данных. Марсоход «Чжу Жун», названный в честь бога войны, попытается найти на Красной планете признаки жизни.

Основной модуль Тяньхэ – главная часть космической станции, в которой тайконавты смогут жить и работать до шести месяцев. Теперь на орбиту предстоит вывести еще два модуля, где будут производится научные эксперименты. Они тоже будут носить поэтические названия: «Вэньтянь» и «Мэнтянь» («Поиски небес» и «Грезы о небесах» соответственно).

Для доставки необходимых грузов понадобится еще четыре полета. Предусмотрены и четыре полета с людьми. Первая тройка отправится на орбиту на пилотируемом корабле «Шэньчжоу-12» уже в июне. Всего тренировку для полетов на станцию и работы на ней пройдут как минимум 12 человек: как опытные тайконавты, так и новички. Будут работать на ККС и женщины.

По размерам ККС (длина – 16,6 м и диаметр – 4,2 м) будет значительно уступать МКС. Размером она приблизительно с советско-российскую орбитальную станцию «Мир», которая проработала 15 лет в конце прошлого века. В собранном виде в конце следующего года она будет иметь форму буквы «Т» и весить около 66 тонн.