Китай осуществил запуск на орбиту базового модуля новой космической станции

Китай успешно запустил на орбиту базовый модуль «Тяньхэ» китайской космической станции «Тяньгун», передает агентство «Синьхуа», ссылаясь на Китайскую аэрокосмическую научно-техническую корпорацию.

Уточняется, что запуск был осуществлен с космодрома Вэньчан в южной провинции Хайнань в 11:23 по местному времени (06:23 мск). Модуль вышел на заданную орбиту через восемь минут (около 490 секунд) полета.

Базовый модуль «Тяньхэ» включает в себя жилой и стыковочный отсеки, а также приборно-агрегатный отсек. В жилом модуле есть туалет, компьютеры, комплексы связи с командным пунктом и другое оборудование, что позволяет использовать данный отсек в качестве автономного обитаемого аппарата и лаборатории.

Китайские астронавты также могут покидать «Тяньхэ» для выхода в открытый космос через специальный шлюз.

Общая длина китайской орбитальной станции «Тяньхэ» достигает 16,6 метра, в диаметре модуль составляет 4,2 метра, а взлетная масса — 22,5 тонны. Этот модуль на сегодня является самым большим космическим аппаратом, который был разработан в Китае.

Позже Китай планирует запустить к модулю грузовой корабль «Тяньчжоу-2», который доставит на орбиту ракета-носитель «Чанчжэн-7». После этого к станции запустят пилотируемый корабль «Шэньчжоу-12» с тремя космонавтами, которых в Китае называют тайкунавтами. Его стыковка с базовым модулем «Тяньхэ» сделает китайскую космическую станцию обитаемой.

