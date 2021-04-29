Курс доллара: Сбербанк сделал новый прогноз по рублю

В среду рубль продолжил укрепляться в обеих парах благодаря активно дорожающему «чёрному золоту».

Стартов утром с 74,82 к доллару и с 90,46 к евро, вечером он уверенно прибавил к основным резервным мировым валютам. По данным на 19:00 мск курс доллар на торгах Мосбиржи составлял уже 74,69 руб., что на 20,25 коп. меньше чем было сутками ранее.

Просела вчера и единая валюта ЕС – к закрытию основной сессии она торговалась по 90,34 руб. (-23,25 коп.). Причём в моменте евро в среду снижался до 89,99 руб., что является минимумом с 6 апреля.

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Таким образом, рубль продолжал вчера отыгрывать спокойный геополитический фон, а также позитивно реагируя на мировые цена на нефть, которые в среду ускорили свой рост. Однако в любой момент ситуация на валютном рынке может измениться. Так, накануне Европарламент подготовил проект резолюции, в которой предлагается отключить нашу страну от системы платежей SWIFT.

Кроме того, в документе содержится призыв к институтам ЕС и странам-членам объединения остановить завершение трубопровода «Северный поток – 2» и предложение к государствам Евросоюза отказаться от российских энергоресурсов – нефти и газа – «в случае продолжения агрессии Москвы на Украине».

Также евродепутаты призвали ЕС запустить режим антироссийских ограничительных мер за коррупционные преступления и включить в них «российских олигархов». При этом ЕП выразил сожаление по поводу нынешнего уровня отношений между Брюсселем и Москвой, возложив ответственность за это на Россию.

Мнения и прогнозы экспертов по курсу валют

По мнению экспертов, если санкционная риторика продолжит набирать обороты, то вскоре для рубля могут вновь наступить непростые времена. Пока же на валютном рынке всё относительно спокойно, а аналитики прогнозируют укрепление рубля. В частности, в банке «Санкт-Петербург» предположили, что в четверг при росте рисковых настроений национальная валюта в паре с долларом может достичь отметки в 74,50.

Эксперты этой кредитной организации напомнили, что накануне все валюты сегмента ЕМ двигались разнонаправленно. Мощнее всех выглядел, который вчера в паре с долларом уже добирался до 74,58, чему способствовала относительно спокойная геополитическая обстановка.

Однако в банке подчеркнули, что новости о новых возможных санкциях, которые продолжают приходить из Вашингтона и Брюсселя, немного настораживают глобальных инвесторов.

«При отсутствии же негативных новостей все российские активы будут укрепляться. Наш прогноз: в четверг на фоне роста рисковых настроений пара доллар-рубль достигнет 74,50», – полагают в банке «Санкт-Петербург».

Ещё более оптимистично смотрит на перспективы рубля Дмитрий Полевой из Локо-Ивест». По его мнению, при нынешнем относительно спокойном внешнеполитическом фоне у рубля есть все шансы закрепиться в районе 74,00 за доллар. Он также отметил, что вчера ситуация на валютным рынке не претерпела заметных изменений. При этом фокус сместится на глобальную повестку.

«Но надо заметить, что большую часть новостей из-за океана, прежде всего решение по ставке, которую вчера принял Федрезерв, нацвалюте предстоит отыгрывать уже сегодня. Принимая же во внимание, что на внешнем диаметре мы пока не ждём ничего негативного, рубль до конца майских каникул может предпринять попытку солидно укрепиться, продвигаясь к 74,00», – предположил эксперт.

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Дмитрий Бабин из БКС напомнил, что в начале вчерашней сессии рубль совершал разнонаправленные движения в небольшом плюсе, после чего стал солидно укрепляться благодаря улучшению внешнего фона.

Так, ещё утром глобальные площадки и цены на «чёрное золото» повышались. После открытия основной российской сессии они резко снизились. Однако вскоре произошёл коррекционный отскок, а нефтяные котировки обновили недельные вершины.

«Опасения по-прежнему вызывает рост доходностей американских гособлигаций, что провоцирует ФРС ужесточать свою риторику. Хотя в целом ничего сенсационного вчера на заседании Федрезерва не произошло», – заявил Бабин.

Аналитики Sberbank CIB также считают, что главным событием вчерашнего дня стала публикация решения ФРС по ставке. Как и ожидали эксперты, американский регулятор оставил её без изменений на уроне 0-0,25%.

При этом в ходе пресс-конференции глава Федрезерва Джером Пауэл заявил, что центробанк США продолжит ежемесячно выкупать активы на общую сумму 120 млрд. долл. Однако он дал понять, что в дальнейшем «при достижении существенного прогресса в движении к целям максимальной занятости и ценовой стабильности», регулятор готов сократить покупки.

Как считают в Сбере, этих новостей может оказаться достаточно, чтобы повысить доходности 10-летних американских казначейских обязательств до 1,7%.

«Таким образом, после публикации решений ФРС курс доллара глобально подорожает, что скажется и на нашей валюте. В такой ситуация пара доллар-рубль может вернуться к отметке 75,50», – подчеркнули в крупнейшей кредитной организации страны.

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