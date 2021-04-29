Квалификацию металлургов оценят в НЛМК-Сорт

В конце апреля на площадке НЛМК-Урал (входит в Сортовой дивизион Группы НЛМК) в Ревде Свердловской области состоялись первые в отрасли профессиональные экзамены для разливщиков стали и вальцовщиков стана горячей прокатки на сортовых производствах.

Группа НЛМК открыла Центры оценки квалификаций в Липецкой и Свердловской областях в конце прошлого года. Здесь проводится независимая оценка квалификации как работников НЛМК, так и специалистов других предприятий и выпускников учебных заведений. Теперь перечень квалификаций, по которым работники могут подтвердить свой уровень квалификации на соответствие требованиям профессиональных стандартов расширен еще на две ключевые профессии отрасли.

Независимая оценка квалификаций – основа национальной системы квалификаций, которая была введена в России в 2016 году как один из инструментов повышения кадрового потенциала страны.

«Это значимое событие не только для Группы НЛМК, но и для всей металлургической отрасли. Для бизнеса крайне важно быть обеспеченными нужными компетенциями в нужное время. Независимая оценка квалификаций нам помогает выйти на совершенно новый уровень оценки и подготовки квалификации рабочих, обеспечивая ясность ожиданий работодателя для учебных заведений, выпускников и опытных сотрудников», - отметила директор по обучению и развитию Группы НЛМК Ирина Ефимчук.

По словам заместителя генерального директора «Национального агентства развития квалификаций» Ольги Лоцмановой, Группа НЛМК как лидер металлургической отрасли в развитии профессиональных квалификаций взяла за основу отраслевой подход к разработке профессиональных стандартов и оценочных средств: «Это способствует развитию национальной системы квалификации не только в регионах присутствия НЛМК, но и в масштабах всей страны».

Свердловский центр стал первым ЦОК в горно-металлургической отрасли, который провел профессиональные экзамены по квалификациям «разливщик стали» и «вальцовщик СГП». Инструменты оценки были совместно разработаны техническими экспертами крупнейших предприятий металлургии: НЛМК, Северсталь и ЕВРАЗ, которые приняли участие в первых профессиональных экзаменах. Партнерство компаний в развитии квалификации работников формирует среду для обмена опытом и лучшими практиками в отрасли.

— Сортовой дивизион НЛМК принимает участие в очень важном процессе создания общенациональной системы квалификации рабочих профессий, — подчеркнул генеральный директор НЛМК-Сорт Дмитрий Стопкевич. — Таким образом мы закладываем основу для создания системных решений национальных задач, связанных с повышением квалификации рабочих, обеспечением безопасности труда, улучшением интеллектуальной способности для наших предприятий.

Для запуска центров Группа НЛМК подготовила необходимую ресурсную базу на производстве, площадках базовых учебных заведений, организовала аттестацию технических экспертов, провела демонстрационные экзамены. Профессиональные экзамены для работников Группы НЛМК проводятся как в условиях реального производства, на рабочих местах, так и с использованием программно-технических комплексов. Для обучения и проведения независимой оценки квалификации машинистов крана металлургического производства, одной из самых многочисленных профессий в металлургии, техническими экспертами отрасли разработан уникальный тренажер, который был запущен в эксплуатацию в рамках первых отраслевых экзаменов в ЦОК НЛМК-Сорт. Это первый в России тренажер, который учитывает специфику всех видов мостовых металлургических кранов, а также отраслевые требования к подготовке и оценке машинистов крана металлургического производства.

По мнению исполнительного вице-президента Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Татьяны Кансафаровой, создание центра позволит еще и решить вопросы объединения усилий бизнеса и системы образования:

— Такая эффективная система коммуникаций способствует созданию инфраструктуры, которая позволяет оценить квалификацию специалистов, обучению и развитию персонала базовых отраслей российской экономики.