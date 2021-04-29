Квартальная выручка Mail.ru Group рекордно выросла

Выручка Mail.ru Group за первый квартал текущего года взлетела на рекордные 27,4% в годовом измерении и составила 28,29 млрд рублей, говорится в отчете компании. Параллельно с этим вырос и показатель EBITDA в отчетном периоде на 8,1% год к году - до 6,07 млрд рублей. Рентабельность EBITDA составила 21,5%, превзойдя ожидания рынка, пишет «Интерфакс».

Аналитики, которых опросило агентство, ранее прогнозировали, что выручка компании вырастит на 27,1% до 28,22 млрд рублей. Что касается роста EBITDA, то здесь эксперты склонялись к показателю роста на 5,5% - до 5,93 млрд рублей и рентабельности EBITDA в размере 21%.

В своем отчете Mail.ru Group подтвердила собственный прогноз на 2021 год по выручке и рентабельности EBITDA.

«Наши стратегические приоритеты остаются неизменными и соответствуют прогнозу на 2021 год - обеспечение выручки в размере 127-130 млрд рублей и улучшение рентабельности по EBITDA в годовом сопоставлении», - говорится в опубликованном отчете компании.

По итогам прошлого года выручка Mail.ru Group выросла на 21,2% - до 107,4 млрд рублей, что касается EBITDA компании годичной давности, то он сократился на 7,3% год к году - до 26,98 млрд рублей. Рентабельность составила 25,1%.

В прогнозе компании на 2021 год, который был представлен в начале марта, Mail.ru Group ожидает роста выручки на 18-21% - до 127-130 млрд рублей и повышения рентабельность по EBITDA по сравнению с 2020 годом.

