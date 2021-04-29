Малоимущим позволят банкротиться без суда и бесплатно

Депутаты Наталия Костенко, Иван Демченко и Ольга Савастьянова предложили в четверг внести в действующий закон «О несостоятельности (банкротстве)» поправки, дающие право на процедуру личного банкротства во внесудебном порядке и бесплатно на тех граждан, чей доход не превышает двух прожиточных минимумов. Для этого они считают необходимым дополнить абзац 1 части 1 статьи 223.2 закона следующим содержанием:

«Правом на подачу заявления о признании банкротом во внесудебном порядке без условия окончания исполнительного производства в связи с возвращением исполнительного документа взыскателю на основании пункта 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (независимо от объема и состава требований взыскателя) также обладают граждане, чей ежемесячный доход не превышает двух величин прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации по месту жительства этого гражданина для соответствующей социально-демографической группы населения при условии отсутствия имущества у этого гражданина, на которое может быть обращено взыскание по исполнительным документам».

В такой формулировке статья 223.2 будет затрагивать в первую очередь пенсионеров (которые за редкими исключениями относятся в России к категории малоимущих граждан по умолчанию), а также неработающих одиноких родителей.

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С 2015 года в России действовала процедура банкротства физических лиц, в соответствии с которой неплатежеспособный гражданин объявлял себя банкротом, обращаясь в Арбитражный суд. Процедура не самая дешевая, поскольку требует участия финансового управляющего, юристов, оплаты пошлин и прочих накладных расходов. «Средний чек» для решившего объявить себя банкротом гражданина составляет от 50 до 150 тысяч рублей. Для человека в сложной жизненной ситуации такая сумма может являться неподъемной.

Учитывая, что процедура банкротства в таком виде уже сама по себе может обанкротить человека, Госдума в сентябре 2020 года приняла федеральный закон № 289 «О внесении изменений в закон «О несостоятельности (банкротстве)» и отдельные законодательные акты РФ».Он разрешил проводить процедуры внесудебного бесплатного банкротства бесплатно и в заявительном порядке (путем подачи соответствующего заявления через МФЦ) тем физлицам, сумма долга которых составляет от 50 000 до 500 000 рублей. Должник, кроме того, может воспользоваться «упрощенкой»: если судебные приставы не нашли у него имущества или доходов, на которые можно обратить взыскание, и на этом основании объявили исполнительный лист невозможным для исполнения, задолженность гражданина перед кредиторами, указанными им в заявлении о признании его банкротом во внесудебном порядке, признается безнадежной.

Больше банкротов хороших и разных

Фраза «имущества или доходов» в формулировке ФЗ-289 представляет собой лакуну, которую не заметили законодатели в ходе обсуждения этого документа в прошлом году. Получается, что любой доход, даже если это пенсия или иные социальные выплаты, выводят гражданина из-под механизма внесудебной процедуры. Также не может воспользоваться упрощенной процедурой гражданин, получающий хотя бы минимальную зарплату.

В результате маленькая оговорка в законе ведет не к повышению социальной безопасности граждан, как задумывалось, а напротив, к снижению их уровня благосостояния и в целом росту уровня бедности в стране. Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума во 2 квартале 2020 года составляло 19,9 млн человек или 13,5% населения страны, а общий объем задолженности физлиц перед банками достигал 18,5 трлн рублей.

Авторы поправок предвидят, что последствия коронавирусного кризиса в экономике вынудят объявлять себя банкротами все возрастающее число граждан, и считают, что необходимо оперативно устранить возникший законодательный пробел.

Чтобы обеспечить для них доступность внесудебного банкротства, депутаты предлагают допустить возможность подачи заявления о признании банкротами во внесудебном порядке теми гражданами, чей ежемесячный доход не превышает двух величин прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации по месту их жительства для соответствующей социально- демографической группы населения, и при условии, что у этих граждан нет иного имущества, на которое может быть обращено взыскание.

Тем самым эта категория сможет пользоваться имеющимися у неё средствами к существованию в размере прожиточного минимума целиком.

Примечательно, что первоначально в законопроект закладывалась норма, согласно которой действие поправок предлагалось распространить на граждан с доходами равными или меньше прожиточного минимума. Но, как сообщила Expert.ru участница разработки законопроекта, член экспертного совета Госдумы по небанковским и кредитным организациям Елена Фасахова, в процессе обсуждения документа было решено поднять верхнюю планку до двух минимумов — в связи с тем, что прожиточный минимум в большинстве субъектов РФ представляет собой практически ничтожную величину.

Концептуально поправки в закон №289 необходимы, поясняет Фасахова. Иначе такие должники попадают в замкнутый круг: недоступность для них процедуры внесудебного банкротства приводит к тому, что в рамках исполнительного производства с них ежемесячно удерживаются долги в размере половины суммы доходов. Оставшейся половины недостаточно для удовлетворения даже минимальных жизненных потребностей (оплаты коммунальных услуг, покупки продуктов и т. д.). И всё потому, что достаточно человеку получить доход в размере хотя бы одного рубля, как он автоматически лишается права обанкротиться быстро и бесплатно.

«Получил человек пенсию 12 тысяч рублей — у него сразу половину отняли на погашение долгов. Он и прожить на оставшуюся половину не может, и обанкротиться не может. Вдобавок, судебные приставы под самыми разными предлогами не завершают исполнительные производства, что тоже выводит должников из-под действия закона. Куда ни кинь, всюду клин», — говорит Фасахова.

Поправка будет очень своевременной, потому что до сих пор закон «О внесении изменений в закон «О несостоятельности (банкротстве)» и отдельные законодательные акты РФ» касается очень ограниченного круга лиц, соглашается юрист в области банкротства и взыскания задолженности Дмитрий Кваша.

«Мы видим, что закон №289 писан для очень небольшого числа граждан. Чтобы им воспользоваться, человек должен пройти через несколько фильтров — только потом он сможет обанкротиться по упрощенной процедуре. Но для этого надо стать, по сути, бомжом или получать всю зарплату в конверте. Расширение применения норм закона до двух прожиточных минимумов моментально и многократно увеличит количество граждан, которые попадут под этот способ социальной защиты, и одновременно снизит стимулы для работающих граждан прятать доходы», — говорит юрист.

Вечный долг

Поблагодарить трёх депутатов за внесение поправок смогут и должники по кредитам, в том случае, если они — неработающие, разведенные родители («в основном, конечно, мамы», как обозначил их в своем послании к ФС президент Владимир Путин). Для этой категории выплаты на детей часто являются одновременно и источником средств к собственному существованию.

Действие поправок к закону №289 распространится на получателей алиментов даже в том случае, если их сумма превышает не то что прожиточным минимум, а среднюю по региону зарплату. Что, надо сказать, логично: выплаты предназначаются детям, получающий их родитель является только распорядителем, но не адресатом выделяемых средств. То есть, обращают внимание некоторые эксперты, если законопроект Костенко-Демченко-Савастьяновой пройдет через Думу, некая условная разведенная родительница сможет, живя в просторной квартире, набрать долгов и не опасаться кредиторов. У таких должников нельзя будет требовать возврата кредитов (так как нет дохода), их нельзя будет выселить из занимаемого жилья (до совершеннолетия детей).

Испытывает некоторые сомнения относительно поправок и арбитражный управляющий Андрей Криворотько. По его мнению, почти нереально найти должника, в отношении которого не было бы возбуждено или закрыто исполнительное производство.

«С одной стороны должник должен быть, казалось бы, достаточно юридически подкованным — чтобы по крайней мере знать о существовании закона №289. С другой — быть настолько неграмотным с точки зрения финансового менеджмента, чтобы довести себя до состояния, когда у него нет ни кола ни двора».

За восемь месяцев с момента вступления в силу ФЗ-289 по всей стране процедурой воспользовалось только 56 человек. Федресурс (fedresurs.ru) Людей, с которых в прямом смысле слова нечего взять, и они при этом не зарабатывают ни копейки, не так уж много, а у остальных не окончено исполнительное производство, объясняет Криворотько.

С его точки зрения, главным препятствием для применения упрощенной формы банкротства является позиция судебных приставов, которые не закрывают исполнительные производства, поскольку им не дают этого сделать кредиторы. И поэтому исполнительное производство может висеть на человеке вечно, подчеркивает Криворотько.

В марте комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал законопроект о гарантированном минимальном доходе граждан, защищенном от взыскания за долги. Поправки в Гражданский кодекс РФ и закон «Об исполнительном производстве» дополняют перечень имущества, на которое не может быть обращено взыскание, ежемесячным доходом гражданина-должника в размере не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России. Также закрепляется механизм реализации права должников на обеспечение неприкосновенности минимального размера дохода: они смогут обращаться к судебным приставам с заявлением о сохранении ежемесячного дохода в размере не менее прожиточного минимума.