Минздрав готовит новые рекомендации по коронавирусу

Рабочая группа Минздрава в настоящее время обновляет методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению COVID-19, рассказал агентству РИА «Новости» заместитель руководителя НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний, главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Владимир Чуланов.

«Рабочая группа в настоящее время готовит обновление 10-й версии временных методических рекомендаций "Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»,- сообщил Чуланов.

Ученый сообщил, что действующие сегодня рекомендации были разработаны временно для поддержки медиков и специалистов, которые работают с больными коронавирусом. Он добавил, что рабочая группа в ежедневном режиме отслеживает ситуацию, анализируя результаты клинических исследований, в том числе зарубежных специалистов.

Отдельное место уделяется изучению вопроса лекарственной терапии коронавирусной инфекции, а также обновлению списка рекомендованных медикаментов, подчеркнул Чуланов.

Работа по созданию методических рекомендаций началась еще в начале прошлого года и не прекращается до настоящего времени, а первая версия рекомендаций была утверждена за два месяца до выявления первых случаев коронавируса на российской территории, отметил инфекционист. Он уточнил, что в разработке рекомендаций принимают участие более 100 экспертов из различных областей медицины.

