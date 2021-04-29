МКБ и НАИКС будут вместе улучшать проекты капитального строительства

Московский кредитный банк (МКБ) и Национальная Ассоциация инженеров-консультантов в строительстве (НАИКС) подписали стратегическое соглашение о сотрудничестве в рамках Международного строительного чемпионата (WCC 2021). Об этом сообщила пресс-служба банка.

«Подписание соглашения о стратегическом партнерстве с НАИКС, уверен, станет еще одним важным шагом для создания системы, которая сможет обслуживать максимально быстро и качественно финансовые потребности проектов капитального строительства в режиме реального времени, с использованием оптимальных финансовых инструментов и технологий», - прокомментировал подписание соглашения Олег Борунов, заместитель председателя правления МКБ.

Стороны будут сотрудничать с целью развития и применения типовых контрактных проформ, разработанных Международной федерацией инженеров-консультантов (FIDIC). Стороны рассматривают друг друга в качестве стратегических партнеров.

«Банки России могут выгодно для себя использовать наработанную практику FIDIC с целью развития функций внутреннего технического заказчика и управленца капиталом – это с одной стороны, а с другой – для привлечения иностранного капитала в проекты капитального строительства», - отметил Геннадий Сахаров, президент НАИКС, директор по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и государственной экспертизе ГК «Росатом».