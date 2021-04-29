Москвичи купили у города почти 400 квартир в первом квартале 2021 года – заммэра Ефимов

В Москве в первом квартале участники городских торгов приобрели 397 квартир общей площадью 19,4 тысячи кв. метров на сумму 4,5 млрд рублей. На торгах были представлены квартиры в новостройках, а также комнаты и квартиры во вторичном жилье. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В этом году средняя цена за квадратный метр по итогам торгов составила 163,7 тысячи рублей на вторичном жилье и 262,2 тысячи рублей – в новостройках. Квартиры, которые предлагает город, пользуются спросом у граждан, в первом квартале этого года в городской бюджет за счет продажи квартир поступило на 21,6% больше средств, чем за аналогичный период прошлого года. Все вырученные средства идут на строительство новых домов, в том числе на жильё для москвичей, стоящих в очереди на улучшение жилищных условий», – отметил заместитель мэра.

Больше всего жилой недвижимости было реализовано на юго-западе города – 123 объекта, на северо-востоке Москвы реализовано 67 квартир, 31 – на севере, 26 – в центре, 20 – на юге, семь – на западе, шесть – на юго-востоке, две – на северо-западе и по одной – на востоке и в Зеленограде. Еще 113 квартир, принадлежащих городу и подведомственным организациям, были проданы на территории Подмосковья: 23 объекта в поселке Заречье Одинцовского района и 90 квартир в Подольске. В новостройках площадь выставленных на торги квартир составила от 31 до 174 квадратных метров, площадь комнат и квартир во вторичном жилье – от 5,8 до 71,4 квадратных метра.

«Квартиры на торгах пользуются высоким спросом: в этом году средняя конкуренция за объекты в новостройках составила 34 человека на лот и 12 человек при покупке вторичного жилья. Приобретение квартир напрямую от города имеет ряд преимуществ. Новостройки, в которых продается жилье, сдаются в полном соответствии с нормативами ввода в эксплуатацию, большая часть квартир продаются уже с отделкой, а начальная цена объектов формируется на нижнем уровне рынка. При этом город гарантирует чистоту и прозрачность сделки», – отметил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.