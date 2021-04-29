На Братскую ГЭС компании En+ Group доставили новое рабочее колесо

Первое из шести рабочих колес доставили на Братскую ГЭС. Новое оборудование позволит повысить эффективность работы станции.

Рабочее колесо гидротурбины изготовили на заводе «Тяжмаш» (г. Сызрань). Его диаметр составляет 5,78 метра, вес – 73 тонны. На станцию колесо доставили на специальном автопоезде. Затем с помощью мостового крана перенесли на подготовленную площадку в машинном зале Братской ГЭС. Здесь рабочее колесо будет находиться до момента установки.

По данным лабораторных испытаний новой гидротурбины и рабочего колеса КПД оборудования составит 96,51%, что почти на 5% выше текущих показателей действующих гидроагрегатов

«Результаты, полученные в ходе реализации на Братской ГЭС первых этапов проекта, полностью оправдывают вложенные инвестиции. 12 рабочих колес, которые заменили на Братской ГЭС ранее, уже подтвердили улучшенные характеристики с повышенным КПД и обеспечили дополнительную выработку электроэнергии без увеличения расхода воды. Оставшиеся 6 рабочих колес, которые планируем заменить до 2026 года, также спроектированы с целью увеличения КПД и оптимального прироста располагаемой мощности ГЭС», - сказал руководитель энергетического бизнеса En+ Group Михаил Хардиков.

Замена оборудования проводится в рамках программы «Новая энергия», начатой основателем компании Олега Дерипаски в 2007 году. Работы по замене рабочих колес на Братской ГЭС запланированы на период с 2021 по 2026 год, всего будет заменено 6 колес. Размер инвестиций в данный этап проекта «Новой энергии» составит более 1,5 млрд рублей.

В 2004–2017 годах на Братской ГЭС уже модернизировали 12 гидроагрегатов путем замены рабочих колес, что позволило повысить их КПД до 95,3%, увеличить выработку электроэнергии на ГЭС и заместить генерацию на тепловых электростанциях, снизив тем самым выбросы СО2 в атмосферу.