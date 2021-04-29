На ЧМ по хоккею вместо гимна России будет звучать музыка Чайковского

Президент Международная федерация хоккея (IIHF) Рене Фазель заявил, что федерация одобрила фрагмент Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского в качестве замены гимна России на чемпионате мира 2021 года, сообщает ТАСС.

«Изначально планировался гимн IIHF, но Федерация хоккея России обратилась, чтобы был Чайковский. Мы согласились. Так что да, будет Чайковский звучать на чемпионате мира», – сказал Фазель.

В декабре 2020 года CAS сократил с четырех до двух лет срок отстранения России от участия в Олимпийских играх, Паралимпийских играх и чемпионатах мира. Утвержденные CAS санкции WADA в отношении российского спорта на два года, до 16 декабря 2022-го, лишают спортсменов страны возможности выступать под национальным флагом и исполнять ее гимн. Кроме того, Россия на два года лишена права проводить международные соревнования. При этом наши спортсмены могут выступать на чемпионатах мира и Олимпиаде под нейтральным флагом.

Согласно решению CAS российское антидопинговое агентство РУСАДА теряет статус соответствия и получит его спустя два года обратно при выполнении ряда условий, в том числе о содействии в расследовании случаев применения допинга. На РУСАДА накладывается штраф в 10% от его бюджета на 2019 год, но не менее 100 тыс. долларов.

Кроме того, CAS запретил в течение двух лет посещать Олимпийские игры и чемпионаты мира президенту России, сотрудникам администрации президента, сотрудникам Управления делами президента, премьер-министру, вице-премьерам, министрам и их замам, депутатам Государственной думы и Совета Федерации, руководителям и замам руководителей федеральных служб и агентств, а также руководству центров спортивной подготовки. Однако этот запрет не распространяется на случаи, когда российский чиновник приглашен на спортивные соревнования главой государства или премьер-министром принимающей страны.