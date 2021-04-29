Мировые цены на нефть утром, 29 апреля растут на более оптимистичном настроении инвесторов по поводу перспектив спроса, свидетельствуют данные торгов. Уточняется, что рынок также реагирует на статистику из США по запасам и добыче за прошлую неделю.

По состоянию на 7.55 по московскому времени цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent с поставками в июле выросла на 0,25%, достигнув отметки $66,95 за баррель, июньские котировки выросли на 0,4%, до $67,54 доллара. Фьючерсы WTI на июнь увеличивалась на 0,27% — до $64,03 за баррель.

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«Пандемия COVID-19 продолжается, но восстановление экономики и нефтяного спроса также не стоит на месте, что поддерживается США и материковым Китаем», - прокомментировал агентству Bloomberg аналитик IHS Markets Виктор Шум. Он уточняет, что накоплен спрос на путешествия, который будет способствовать росту спроса на нефть в Европе и Северной Америке, но при условии лучшего контроля над пандемией в ближайшие месяцы.

Неопределенность для нефтяного рынка продолжает представлять ситуация с распространением коронавируса в Индии и Японии, которые являются лидерами по потреблению нефти. Ситуацию сглаживает продолжающаяся в мире вакцинация, а также рекомендации ОПЕК+ по сохранению на май-июль текущих условий сделки об ограничении добычи.

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Нефть цена прогноз: Нефть дорожает на оптимизме вокруг спроса и статистики из США