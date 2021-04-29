Прогноз погоды: синоптики рассказали, когда в Россию вернётся климатическая весна

Последние прогнозы синоптиков на майские праздники крайне противоречивые. Однако все они сходятся в одном, что в начале последнего календарного месяца весны на большей части России климатической весны фактически не будет.

По крайне мере пока Русскую равнину продолжают терзать активные циклоны и самые разнообразные атмосферные фронты, которые портят не только климатическую обстановку, но и настроение местных жителей. Так, накануне вихрь обрушился на Хакасию, затем перебрался вместе с обильными осадками и шквалистым ветром в Забайкалье, после чего отправился на Дальний Восток.

Онлайн карту погоды в Вашем городе и прогноз на завтра СМОТРИТЕ ЗДЕСЬ

Погода на майские праздники в Москве и Подмосковье. Синоптики рассказали, когда в регион вернётся климатическая весна

Весь сегодняшний день погоду в Москве и Подмосковье формировал промежуточный гребень антициклона. При облачной с прояснениями погоде местами выпадали небольшие осадки. Максимальная температура воздуха в черте города составляла плюс 10-13, по области – 9-14 градусов выше нуля. Атмосферное давление в середине дня составляло 751 мм рт. ст., а относительная влажность воздуха около 60%.

По прогнозу синоптиков, все майские праздники в Москве погода будет, мягко говоря, не очень: в среднем днём воздух станет прогреваться не выше плюс 12-14 и почти в ежесуточном режиме будут идти дожди. И такая непростая с точки зрения погодной обстановки обстановка касаться большей части майских праздников.

Синоптики рассказали, когда в Москву и Подмосковье вернётся климатическая весна

Климатическая весна же, как обещают метеорологи, вернётся в регион почти сразу после окончания каникул. Москвичам и гостям столицы обещают много солнца, почти полное отсутствие осадков и повышение столбиков термометров до плюс 25.

Но уже на рубеже 7-8 мая произойдёт разворот воздушных масс, усилится южная тяга, что приведёт к возращению температурного фона к климатической норме – в светлое время суток воздух станет прогреваться до плюс 16-18, с наступлением темноты до плюс 8-10.

Начиная с 11-10 мая, по прогнозу метеорологов, барические силы антициклонального характера станут усиливаться, а сам антициклон гигантских размеров накроет почти всю территорию европейской России. Под его влияние в Москве и области станет очень солнечно, а на градусниках с каждым днём столбики станут подниматься на одно-два деления выше.

В результате ближе к началу последней декады последнего месяца календарной весны воздух прогреется уже почти до летних показателей. Так, 18-20 мая ожидается плюс 25-27. Правда, настроение могут испортить сильные ливни, грозы и молнии. Впрочем, это уже совсем другая климатическая история.

Циклоны атакуют Дальний Восток. Прогноз погоды на выходные

Так, сейчас очень неспокойно в Амурской области, где только за последние сутки выпало около 30 мм осадков. Всё это привело к разливу рек. В частности, на Верхнем Амуре полностью затоплена пойма, но подъём воды здесь прекратился. А на Зее и в реках её бассейна уровень воды растёт почти ежесуточно.

Зато в начале мая ситуация на Дальнем Востоке начнёт меняться. Например, в Приморье уже 1 мая осадки почти прекратятся. По прогнозу синоптиков, только на крайнем юге края благоприятную климатическую ситуацию может испортить циклон, движущийся с севера Корейского полуострова в центральную часть Японского моря.

При этом в тёмное время суток температурный фон составит в первые дни мая плюс 3-7. Зато днём станет тепло, местами в Приморье вернётся солнечная погода. Днём ожидается по краю плюс 13-20. А вот во Владивостоке обещают на Первомай небольшие осадки, а градусники покажут плюс 12-14 днём и плюс 3-6 – после полуночи.

Прогноз погоды в регионах Центрального федерального округа. Дожди, паводки и возвращение весны

Паводки наблюдаются сейчас в регионах Центрального федерального округа, в большинстве из которых, по данным синоптиков, апрель 2021 уже вошёл в климатическую историю как один из самых «сырых». При этом обильные ливни в некоторых областях могут привести к разливу рек.

Так, продолжает наполняться Рыбинское водохранилище, а на реках Костромской и Ярославской областей уровень воды повышался до неблагоприятных и даже опасных отметок. Затоплены поймы близ Ярославля и Костромы.

В начале мая в центр России климатическая весна всё-таки вернётся. Но относится это в основном к регионам Черноземья. Здесь будет тепло, но всё равно мокро. Например, в Воронежской области в самом начале мая ожидается почти 20 градусов тепла. Чуть прохладнее, но всё равно комфортно на праздники в Липецкой области.

Немного прохладнее будет в Липецке – плюс 17-18, с такой же недолгой просадкой по температурному фону до 9-10 тепла 5-6 мая. После чего снова резкое потепление. И так почти все праздники. Осадки вполне возможны, местами сильные и при сопровождении грозовых раскатов.

Погода на лето 2021

Прогноз погоды на лето 2021 года: россиянам обещают тяжёлый сезон