Разработчики «Спутника V» подадут в суд на бразильского регулятора

Разработчики российской вакцины против коронавируса «Спутник V» подадут иск против регулятора лекарственных средств Бразилии Anvisа.

«После того, как бразильский регулятор Anvisa признал, что он не тестировал вакцину «Спутник V», «Спутник V» подает в Бразилии иск о диффамации против Anvisa за умышленное распространение ложной и неточной информации», – говорится в официальном твиттере «Спутник V».

Ранее в Anvisа заявили, что российская сторона не предоставила «логически обоснованных и надежных данных» о разработке, испытаниях и производстве препарата. Кроме того, по утверждению чиновников Anvisа, во всех контрольных партиях вакцины «Спутник V» были выявлены размножившиеся частицы аденовируса, который способен размножаться в организме человека.