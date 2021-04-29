Росстат зафиксировал падение доходов россиян в первом квартале 2021 года

Федеральная служба государственной статистики России заявила, что первом квартале текущего года реальные располагаемые денежные доходы населения упали на 3,6% по сравнению с первым кварталом 2020 года.

При этом Росстат уточнил оценку падения реально располагаемых доходов населения за 2020 год. Ведомство выяснило, что за 2020 год реальные располагаемые доходы населения упали на 3,0%, а не на 3,5% как сообщалось ранее.

Номинальные доходы населения в первом квартале 2021 года выросли на 3% сравнению с первым кварталом 2020 года – их совокупный объем составил 14,3 трлн руб.