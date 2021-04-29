Курс доллара: что будет в мае с рублем

Курс доллара снижается в четверг к рублю. Российская валюта в течение дня двигалась разнонаправленно по отношению к основным мировым валютам. Доллар открылся с отметки 74.31, а евро с 90.15. К 17:00 американский доллар укрепился против рубля до отметки 74.54 рубля, а евро напротив ослаб, до уровня 90.22 рубля. Индекс DXY при этом снизился с 90,89 до 90.59 пункта за тот же период.

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«Благодаря позитивному внешнему фону на старте сессии рубль укрепился, обновив месячный максимум к доллару и трехнедельный к евро. Однако вскоре российская валюта сдала позиции, опустившись в умеренный минус. Мировые фондовые индикаторы и нефть в начале дня активно росли, отыгрывая итоги заседания ФРС и заявления ее главы. Американский регулятор ожидаемо сохранил на прежнем уровне ставки и объем выкупа долговых активов. Более того, Пауэлл не стал обозначать момент предполагаемого начала их сокращения, а также отметил, что вероятный инфляционный всплеск будет временным», - комментирует ситуацию аналитик БКС Дмитрий Бабин.

Краткосрочно на таком внешнем фоне рубль будет двигаться в коридоре 74,1 -74,5 в паре с долларом и 89,9-91,4 в паре с евро.

В мае поддержка рубля будет снижаться, полагает Максим Петроневич из банка Открытие, мнение которого приводит Рейтер.

"Действие сезонных факторов, которые традиционно поддерживают рубль в начале года, постепенно ослабевает, а поддержка рубля со стороны торгового баланса так и не нашла своего отражения в котировках вследствие более выраженного влияния ухода средств нерезидентов на фоне всплеска геополитической напряженности и ужесточения денежно-кредитной политики", - отмечает он.

Впрочем, геополитический маятник в мае может качнуться и в пользу рубля.

Если переговоры Байдена и Путина частично увенчаются успехом, «премия за риск в обменном курсе рубля продолжит сокращаться», отмечает аналитик Commerzbank Татха Гхош, мнение которого приводит Profinance.ru.

«Если будет продолжаться деэскалация, мы увидим, что курс пары упадет до 72,00», - прогнозирует он.

Напомним, как ранее сообщал CNN, российско-американский саммит может пройти уже в начале лета.

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