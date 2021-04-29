Самозанятость: марш миллионов

Число россиян, которые хотят стать самозанятыми, постоянно растёт. Эксперты онлайн-сервиса услуг YouDo.com в исследовании, проведенном совместно с бизнес-платформой ОНФ, констатируют: в качестве основных плюсов официального оформления статуса налогоплательщика россияне называют возможность легально работать с юридическими лицами, прозрачность деятельности, низкую налоговую ставку, а также повышенное доверие со стороны заказчиков, сообщает РИА «Новости».

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В то же время ряд факторов сдерживает дальнейший рост числа желающих перейти на новый налоговый режим. В качестве минусов опрошенные в рамках исследования потенциальные самозанятые называют обязанность уплаты налогов, отсутствие социального пакета и отчислений в пенсионный фонд. Упоминаются частые отказы банков кредитовать самозанятых, а также то, что оформление отношений с контрагентами в новом формате требует довольно значительных временных затрат. Кроме того, в числе причин, тормозящих внедрение нового налогового режима, присутствуют нежелание регистрировать свою деятельность, отсутствие гражданства РФ, постоянного дохода и стабильного потока клиентов, а также недоверие к государственным органам и просто элементарное нежелание разбираться в вопросе.

«Активный рост числа официально подтвердивших свой налоговый статус самозанятых показывает статистика — за прошлый год их количество выросло в 4 раза, и на сегодня составляет более 2 млн человек, — заявил сооснователь сервиса YouDo Денис Кутергин. — По разным данным, потенциальных самозанятых в стране — от 15 до 20 млн человек. Это означает, что новый налоговый режим способен кардинально изменить рынок труда — прежде всего, оцифровав и переместив в легальную область значительное число персонала, который сейчас находится в серой зоне или имеет нелегальную занятость».

Значительную часть из 2860 опрошенных составляют те, кто с недоверием или нежеланием относится к новому налоговому режиму: 53% по-прежнему не регистрируют свою деятельность. Управляющий партнер юридической компании «Иккерт и партнеры» отмечает: из них 43% не готовы становиться на учет сейчас, а еще 37% не сделают этого даже в случае возникновения максимально привлекательных условий оформления статуса самозанятого или ИП.

Выход из положения

Так что же такого страшного в новом налоговом режиме для самозанятых? Помимо уже названных причин, указывает Павел Иккерт, ключевая — отсутствие должных экономических условий. Комфортная налоговая ставка при взаимодействии с юридическими и физическими лицами, составляющая 6% и 4% соответственно, в данном случае не играет роли: разогнавшаяся в последние годы инфляция и отсутствие роста доходов населения в любом случае делают перспективу отдавать часть заработанных средств государству невыгодной. Поэтому процент теневой экономики по-прежнему остается высоким.

Тем не менее, уверен Иккерт, режим самозанятости удобен и является выходом из положения, хотя пока только для тех, кто в силу своей деятельности должен оформлять отношения с юридическими лицами, которые в силу более жестких законных рамок все реже соглашаются на расчеты в обход официальной бухгалтерии. Однако не стоит забывать, что сфера самозанятых — это преимущественно услуги, предназначенные для частных лиц. Такие клиенты априори заинтересованы платить меньше, и самозанятые, избавленные от высоких налогов и социальных выплат, могут предлагать цены ниже рыночных — при ничуть не худшем качестве услуг.

Если возвращаться к исследованию YouDo.com и бизнес-платформы ОНФ, то ситуация с самозанятостью постепенно улучшается, констатирует Иккерт. Он полагает, что четырёхкратное — до двух с лишним млн — увеличение числа плательщиков налога на профессиональную деятельность есть следствие роста фискальной сознательности граждан, а также результат пандемии, когда часть услуг была переведена на удаленный формат. В таких условиях — особенно при оплате крупных проектов — не только заказчики, но и исполнители должны были застраховать себя от неудобных вопросов в случае проверок. Вот почему, коме прочего, статус самозанятого стал для обеих сторон выходом из положения.

Что касается недостатков такого режима налогообложения, то ключевым может оказаться следующий, полагает Павел Иккерт: зарегистрировавшиеся в качестве самозанятых имеют возможность далеко не все свои операции проводить через систему «Мой налог». То есть, они могут указывать в системе только часть заработка, а другую — если клиент не возражает и сам хочет сэкономить — оставлять в тени. Это, конечно, будет тормозить собираемость налогов, но на приросте числа самозанятых, конечно же, не отразится.

Самозанятость настанет раньше, чем ожидалось

Режим налога на профессиональную деятельность (НПД), который уплачивают самозанятые, действительно становится все популярнее. Не в последнюю очередь этому способствуют простота регистрации, низкая налоговая ставка, отсутствие отчетности и необходимости вести бухгалтерию, регистрировать кассу, признает генеральный директор платформы «Рокет Ворк» Анастасия Ускова. Отсутствие обязательных отчислений в соцстрах и пенсионный фонд она также считает скорее плюсом, чем минусом.

Дело в том, что в ситуации с самозанятыми делать их никто не запрещает и не заставляет. Самозанятый, как и индивидуальный предприниматель, вполне может рассчитывать на стаж и пенсию, говорит Ускова. Для этого он просто отчисляет фиксированный годовой взнос на пенсионное страхование — 32 448 руб. в год. Его можно выплатить единовременно, а также разделить на ежеквартальные или ежемесячные платежи. Но в отличие от ИП, самозанятый в праве сам решать делать ли отчисления, и если да, то когда. Банки в последнее время при одобрении кредита тоже стали учитывать доходы самозанятых, а в начале года правительство запустило программу льготных кредитов для бизнеса под 7% годовых — на эти кредиты могут рассчитывать и самозанятые.

Однако, режим самозанятости действительно не лишен минусов, признаёт Ускова. Самый ощутимый — лимит на доход. Специальный налоговый режим нельзя применять, если годовой доход перевалит за 2,4 млн, а если это произошло, придется переходить на другую форму предпринимательской деятельности. Такое ограничение может стать существенным стоп-фактором для многих потенциальных самозанятых, которых, по прогнозу Минфина, должно к 2030 году стать уже 10 миллионов.

Но даже несмотря на определенное торможение, темпы прироста свидетельствуют: предсказания финансового ведомства исполнятся намного раньше, убеждена Ускова. Уже сейчас в стране насчитывается 2,2 млн самозанятых — каждый день новый статус регистрируют 5—6 тыс. человек. Такими темпами к концу года в стране будет уже около 4 млн плательщиков НПД. А емкость нового режима налогообложения действительно внушительна — около 15—20 млн человек.

Особое внимание новому режиму уделяют и в правительстве, подчеркивает эксперт. При регистрации в этом году — как и в прошлом — самозанятым дают налоговый вычет; они могут рассчитывать на кредиты по льготной ставке для целей развития; им, наравне с малым бизнесом, доступны бесплатные консультации по юридическим и другим вопросам. Но в отличие от, скажем, ИП, требующего регулярных пенсионных отчислений и отчетности, самозанятому, если он вдруг сидит без дела, платить ничего не надо. Профессиональный налог уплачивается только с реальной выручки.

Легализовались? Пора просить гарантий

И несмотря на всё это, многие по-прежнему продолжают работать в тени, признает Анастасия Ускова. В России вообще исторически высок уровень теневой экономики — 20% ВВП или, если мерить сегодняшними деньгами, 20 трлн. руб. Бороться с этим пытаются штрафами за нелегальную предпринимательскую деятельность, усилением мониторинга за доходами граждан. Но выход, полагает Ускова, не в кнуте, а в прянике. Опустить налоговую ставку для малого и среднего бизнеса, упростить регистрацию и необходимую отчетность по примеру — и люди перестанут бояться открывать свое дело.

Что касается непосредственно института самозанятых, то уже сейчас отчетливо видно, что НПД — это не только про работу на себя, уверена Ускова. Многие бизнесы активно сотрудничают с самозанятыми на разовых и краткосрочных контрактах — это намного выгоднее с точки зрения ФОТ чем контракты с ИП, трудовые договоры или стандартные ГПХ. Кроме того, сегодня быстро растет количество удаленных вакансий, а с фрилансерами работать опять-таки выгоднее как с самозанятыми.

Так или иначе, считают эксперты, с возникновением института самозанятости рынок труда, пусть не полностью, перестроится — будет классический найм, будет и самозанятость. И не исключено, что трудящиеся плательщики НПД потребуют больше социальных гарантий: например, компенсации части затрат на соцстрах, пенсионные отчисления и медицинскую страховку. Которую, кстати, логичнее всего было бы компенсировать правительству — как главному выгодоприобретателю нового налогового режима.