Сбербанк увеличил выдачу розничных кредитов в первом квартале текущего года по МСФО на 3,9%, корпоративных - на 0,8%, говорится в сообщении банка. При этом снизилась доходность розничных кредитов за указанный период на 50 б.п. - до 11,1%. Как рассказали в банке, это произошло за счет замещения портфеля новыми кредитами по более низким ставкам, а также на фоне роста доли ипотечного кредитования до 56,4%.

При этом ипотечный портфель банка вырос на 4,5% за квартал, чему способствовал высокий спрос на государственные и собственные программы льготного кредитования. Доля данного продукта в ипотечном портфеле банка превысила 30%. Количество выданных потребительские кредитов выросло на 3,4% за счет восстановления спроса и сезонных предложений.

Общий кредитный портфель Сбербанка вырос на 0,2% без учета валютной переоценки. Увеличение произошло в основном за счет рублевого кредитования. Доходность корпоративных кредитов выросла на 10 б.п. за квартал до 6,4%. При этом граждане стали делать меньше вкладов на 0,8%, стоимость срочных розничных вкладов за квартал не изменилась и составила 3,7%. Юрлица вложили с начала текущего года больше средств на 15%, включая активы процесса управления краткосрочной ликвидностью.

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