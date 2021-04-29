Telegram проводит новое размещение еврооблигаций

Компания Telegram Group, которая владеет одноименным мессенджером, намерена провести новое размещение еврооблигаций, общая сумма которых с учетом выпущенных в марте составит $1,75 млн, рассказал «Ведомостям» источник, которых информирован об условиях сделки.

Информацию подтвердили два других собеседника издания, близкие к организаторам размещения, а также топ-менеджер инвесткомпании, которая занимается покупкой евробондов нового выпуска.

В закрытой рассылки Bloomberg для инвесторов сообщается, что 28 апреля организаторы размещения закрыли книгу заявок, бумаги поступят в обращение на рынке 6 мая.

Ранее сообщалось, что 15 марта 2021 эмитент Telegram Group разместил еврооблигации (XS2317279060) cо ставкой купона 7% на сумму $1 млн, сроком погашения до 2026 года. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатором размещения выступили ВТБ Капитал, АТОН.