Ученые нашли сочетание витаминов, помогающее избежать тяжелых форм COVID

Одновременный прием витаминов С и D, мелатонина и цинка, помогает снизить риск заболевания COVID-19 в тяжелой форме, рассказал член научно-технического комитета по коронавирусной инфекции при региональном правительстве Сицилии, профессор медицины Сальваторе Коррао в беседе с РИА «Новости».

В состав группы ученых под руководством Коррао вошли специалисты по клинической медицине, биостатистике, нутрициологии и эпидемиологии. Специалисты провели анализ и систематизацию практически всех имеющихся в настоящее время медицинских исследований о воздействии на организм человека четырех хорошо известных нутрицевтиков – витаминов С и D, мелатонина и цинка. На эту работу ушло более полугода, результаты изысканий публикует научный журнал Nutrients, сообщил профессор.

«Мы определили дозировку, которая может обеспечить необходимый положительный эффект. Так, например, ежедневно следует принимать один-два грамма аскорбиновой кислоты (витамина С), являющейся хорошим антиоксидантом. Что касается витамина D, то его можно принимать как ежедневно, так и один раз в месяц, примерно 50000 МЕ единовременно», - рассказал Коррао.

Он также советует каждый вечер принимать от 6 до 10 миллиграммов мелатонина, поскольку он вызывает сонливость.

«Наконец, прием примерно 50 миллиграммов чистого цинка в день сильно поможет иммунной системе бороться с вирусами», - продолжил врач. Он напомнил, что этот микроэлемент имеет свойство накапливаться в организме, поэтому он рекомендует снижать дозу витамина после трех месяцев употребления.

Коррао подчеркнул, что речь идет о терапевтическом использовании этих веществ, которые оказывают весьма разнообразное воздействие на человеческий организм.