В Киргизии один человек погиб из-за перестрелки на границе с Таджикистаном

Министерство здравоохранения Киргизии заявило, что один киргизстанец погиб и 16 ранены в ходе столкновений на границе с Таджикистаном, сообщают «РИА Новости».

«На 18.00 часов (15.00 мск) в Баткенскую областную больницу поступили еще пять пострадавших, из них один случай летального исхода. Еще один пострадавший поступил в больницу Лейлека. Общее количество пострадавших составляет 17 человек», – заявил представитель пресс-службы минздрава Киргизии.

Ранее погранслужбы Киргизии и Таджикистана сообщили в среду о начавшемся на баткенском участке границы конфликте из-за того, что представители таджикской стороны пытались установить камеры видеонаблюдения на столбах линии электропередачи. Представители киргизской стороны выступили против и начали спиливать столб. После участники конфликта начали бросать камни друг в друга.

29 апреля приграничный конфликт обострился и перешел в перестрелку. В результате два гражданина Таджикистана были тяжело ранены, с киргизской стороны пострадали восемь человек.