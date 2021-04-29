В России за сутки выявлено 9,2 тыс. случаев коронавируса

Суточный прирост случаев коронавируса нового типа составил в России 9284 эпизода в 83 регионах, сообщает оперштаб.

В общей сложности за все время эпидемии было выявлено 4,7 млн. инфицированных COVID. За минувшие сутки зафиксировано 364 летальных исхода, общее число жертв инфекции выросло до 109 731. Успешно перебороли заболевание 4,41 млн пациентов, в том числе 8442 за последние сутки.

Москва продолжает оставаться на первом месте по приросту новых больных коронавирусом. В столице за сутки выявили 3 215. На втором месте остается Санкт-Петербург (+716), на третьем Московская область (+632). В пятерке - Ростовская область (+229), Нижегородская область (+174).

По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия переместилась на шестое место в мире по заболеваемости коронавирусом. В первую пятерку вошли США, Индия, Бразилия, Франция и Турция. В общей сложности в мире зарегистрировано 149,6 млн случаев заражения коронавирусом и более 3,1 млн смертей от него.

