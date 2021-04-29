Выпуск облигаций Москвы признан «зеленым» по методологии ВЭБ.РФ

Комитет по зеленому финансированию ВЭБ.РФ признал 74-й выпуск облигаций Москвы зеленым финансовым инструментом по методологии, разработанной ВЭБ.РФ. Об этом сообщила пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

«Москва размещает облигации для того, чтобы увеличивать финансирование проектов развития. Все социальные обязательства города выполняются за счет собственных источников, займы привлекаются для наращивания инвестиционных расходов Москвы. Мы изучили опыт европейских мегаполисов и тенденцию целевых заимствований считаем абсолютно правильной: привлекаются средства, которые направляются на реализацию целей устойчивого развития, экологические проекты», - подчеркнул заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По словам Ефимова, в Москве реализуется большое количество «зеленых» проектов: строительство Большой кольцевой линии метрополитена, приобретение электробусов и многое другое. В планах правительства выпустить больше «зеленых» облигаций, поскольку к таких ценным бумагам проявляют повышенный интерес иностранные инвесторы. «Мы полагаем, что «зеленые» облигации будут еще более востребованы международной аудиторией, что станет стимулом развития для российского рынка устойчивого финансирования», - добавил заммэра.

Зеленый статус финансового инструмента предполагает более строгую отчетность и контроль за расходованием средств. Эмитент обязан раз в год публиковать специальный отчет, который будет подвергаться аудиту на предмет соответствия зеленым принципам.

«Проекты, на которые пойдут вырученные от продажи облигаций средства, полностью соответствуют критериям таксономии. Это и развитие московского метрополитена, полностью работающего на электричестве, и замена автобусов на электробусы. Внедрение электротранспорта с минимальным уровнем выбросов соответствует 11-ой Цели устойчивого развития ООН «Устойчивые города и сообщества» и 13-ой «Борьба с изменениями климата». Контроль за использованием средств также будет соответствовать положениям нашей системы», – заявил первый зампред ВЭБ.РФ Алексей Мирошниченко.

Это уже второй выпуск облигаций, признанный соответствующим методологии ВЭБ.РФ (после осеннего выпуска облигаций РЖД) и первый, выпущенный субъектом Российской Федерации.

На протяжении последних 10 лет в Москве проводится системная и последовательная политику, направленная на улучшение экологической ситуации в городе и снижение негативного воздействия автотранспорта на окружающую среду.

«Зеленые облигации станут новым инструментом, позволяющим ускорить реализацию важных проектов по развитию экологически чистого общественного транспорта. Так, в 2021 году город планирует приобрести около 400 электробусов. Замена одного дизельного автобуса на электробус позволяет снизить выбросы загрязняющих веществ в столице на 190–260 кг в год в зависимости от класса автобуса и снизить выбросы углекислого газа (CO2) на 60,5 т в год» - отметила заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Мария Багреева.

Система зеленого финансирования ВЭБ.РФ в составе таксономии зеленых проектов, таксономии переходных (адаптационных) проектов, методическим рекомендациям по зеленому финансированию и сопутствующих документов находится на рассмотрении в правительстве РФ. Ее окончательное принятие и публикация ожидаются летом.