«Яндекс» купит банк за 1,1 млрд руб. ради лицензии

«Яндекс» договорился о покупке за 1,1 млрд руб небольшого банка «Акрополь» с гендиректором «Связного» Евгением Давыдовичем, которому принадлежит 90,29% этой кредитной организации, сообщила компания.

Из этой суммы 75 млн руб. составит премия к капиталу за приобретение банка, сам капитал «Акрополя» на конец 2020 года составлял чуть больше 1 млрд руб.

В результате сделки интернет-компания приобретет банковскую лицензию, которая необходима для развития финтех-направления, а также запуска продуктов для пользователей в этой сфере.

«Наличие лицензий позволит Яндексу развить направление финансовых сервисов и запустить новые продукты для пользователей и партнёров», — отмечается в сообщении.

Планируется, что сделка будет закрыта после согласования с Центральным банком, куда «Яндекс» уже подал соответствующее ходатайство, рассказал представитель компании.

О том, что «Яндекс» ведет переговоры о покупке банка «Акрополь» у гендиректора «Связного» Евгения Давыдовича стало известно в марте текущего года. Необходимость в новой платежной системе у компании возникла после завершения совместного проекта со «Сбером», в результате чего с «Яндекса» были сняты ограничения по разработке своего финтеха, а Сбербанк получил сервис «Яндекс.Деньги».

