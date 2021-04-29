В ЕС зафиксировали 11 случаев тромбоза после применения вакцин Pfizer и Moderna

Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) получило данные об 11 случаях образования тромбов после вакцинации препаратом американо-германского консорциума фирм Pfizer /BioNTech, а также случаях трамбоза после использования вакцины американской компании Moderna, сообщает ТАСС со ссылкой на испанское агентство EFE.

По сообщениям источника агентства в EMA, европейский регулятор пока не собирается открывать какое-либо расследование из-за незначительного числа возникновения трамбозов и продолжит наблюдение.

Ранее в ЕС были зафиксированы случаи возникновения трамбоза после применения вакцины от коронавируса AstraZeneca. Компания Johnson & Johnson приостанавливала использование своей вакцины от коронавируса в ЕС после сообщений о побочных эффектах у американских пациентов.