Как выбрать сваи для строительства дома

Все существующие сваи классифицируются по нескольким основным критериям, приведенным ниже.

Монтаж свай

Материал изготовления

Исходя из материала изготовления, сваи подразделяются на следующие типы:

Железобетонные сваи. Такие сваи выносят очень большие нагрузки. Они рассчитаны на строительство многоэтажных домов и промышленных объектов. Однако в условиях резкого изменения влажности почвы, а также на подвижных и слабых почвах они представляют собой оптимальный выбор при возведении коттеджей. Недостатки железобетонных свай заключаются в монтаже методом забивки и трудности транспортировки. Зато из них можно сконструировать надежный и высокопрочный фундамент.

Деревянные. Достоинство таких свай заключается в дешевизне, при этом небольшие нагрузки они переносят не хуже аналогов из железобетона и металла. В качестве сырья для изготовления свай используется древесина сосны, лиственницы, дуба, пихты или кедра. В настоящее время они применяются для возведения коттеджей и небольших мостов. Длина цельных деревянных свай составляет от четырех с половиной до шестнадцати метров, длина срощенных свай достигает двадцати пяти метров.

Металлические. Их изготавливают из стальных цельнотянутых труб, двутавровых балок, шпунтов и пр. Диаметр круглых свай из стали варьируется от двадцати пяти до ста сантиметров, основание также может иметь коробчатое сечение. Обычно сваи из металла имеют заостренный наконечник, хотя он может и отсутствовать. Такие изделия способны переносить более значительные нагрузки, чем деревянные аналоги, однако их стоимость тоже существенно выше. На фундаментах из металлических свай возводят кирпичные коттеджи, дома из бруса и каркасные здания. Если строение имеет большой вес, то для усиления фундамента полые сваи из металла заполняют бетоном, хотя этот прием применяется очень редко.

Монтаж свай зимой

Технологии монтажа

По способу установки сваи делятся на следующие типы:

Забивные. Обычно такие сваи изготавливаются из железобетона и имеют заостренный конец. Они устанавливаются с применением специального ударного оборудования. Защита забивных свай от разрушительных нагрузок обеспечивается за счет наголовника. Их главное достоинство состоит в возможности быстрой установки на любой почве и в любую погоду, недостаток – в невозможности монтажа поблизости от других строений.

Вибропогружные. Как видно из названия этих свай, они погружаются в почву за счет вибрирования, которое уменьшает силу трения. Под действием вибрации грунт делается плывучим, и свая погружается в него благодаря своему весу. Этот способ применяется на участках с водонасыщенными и песчаными почвами.

Винтовые сваи. Они изготавливаются из металла или железобетона и оснащаются стальным наконечником. Вхождение в почву обеспечивается за счет расположенных на одном конце лопастей. Установка таких свай может производиться ручным способом, но легче применять спецтехнику. Использование винтовых свай целесообразно на подтапливаемых и неплотных почвах, а также на участках с плотной застройкой.

Вдавливаемые. Такие изделия используются в частном строительстве очень редко, поскольку для их установки необходимо специальное оборудование, требующее свободного пространства большой площади. Этот способ применяют на плотных и твердых почвах.

Буронабивные. Такие сваи изготавливаются прямо на месте возведения фундамента. Их достоинство заключается в дешевизне, поскольку отпадает необходимость в перевозке длинных свай. Зато нужно подготовить значительный объем бетона, что невозможно без бетономешалки.

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Монтаж железобетонных свай в г. Домодедово

Способ воздействия на почву

Висячие сваи передают получаемую нагрузку на грунт посредством силы трения. Их устанавливают на участках, уровень грунтовых вод на которых высок.

Опорные сваи подходят для участков, где под слоем неустойчивой почвы не очень большой толщины находится устойчивый плотный грунт.

Форма сечения

Сечение сваи может иметь форму квадрата, прямоугольника или круга. Наибольшее распространение получили квадратные и прямоугольные железобетонные сваи. Они подходят для мягких грунтов, а также для усиления или реконструкции имеющегося фундамента. Отличительная особенность круглых свай заключается в наличии открытой нижней части, которая при установке наполняется почвой, благодаря чему несущая способность таких конструкций возрастает. Обычно их используют в регионах с повышенной сейсмической активностью. Кроме того, существуют полые сваи, которые могут иметь как квадратное, так и круглое сечение. Чаще всего их изготавливают из металла, реже – из железобетона. Такие изделия применяют при возведении малоэтажных зданий.