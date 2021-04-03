Кравчук назвал Украину врагом России, а Белоруссию её холуём

Представитель «самостийной» в контактной группе по Донбассу, первый президент страны Леонид Кравчук заявил, что Украина является для России врагом, а Белоруссия «холуём».

«Как сказал Солженицын, «у России нет друзей, у нее либо враги, либо холуи», – цитирует Кравчука РИА Новости. – Вот сегодня враг – Украина, а холуй – Белоруссия. И это очевидно».

При этом бывший украинский лидер добавил, что украинцам следует «укреплять единство общества, перестать спорить там, где есть общенациональный интерес.

«А это достижение мира и преодоление коронавируса», – резюмировал Кравчук.

В России уже отреагировали на заявление первого президента Украины. Так, депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек отметил, настоящие враги России – политики, строящие карьеру на оскорблении русского народа.

«Это политики, такие как Кравчук, которые строят карьеру на оскорблении русского народа и русской цивилизации, по совместительству они ещё подрабатывают и врагами Украины, – пояснил он. – Именно они довели Украину до того кризиса, в каком она сейчас находится. Как можно верить человеку, который ещё относительно недавно кричал: «Слава компартии», 10 лет назад заявлял: «Долой НАТО с Украины», а сегодня вдруг стал светилом украинской евроинтеграции».

В свою очередь член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков подчеркнул, что напряжённые отношения между Москвой и Киевом являются результатом политических решений властей Украины

«Украина не является нашим врагом. Это понятно всем здравомыслящим людям, в том числе и на Украине. Настоящий враг Украины – это её руководство, которое разрушает страну и которое ориентирует её на постоянную борьбу с Россией», – цитирует сенатора RT.

