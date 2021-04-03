На Украине зафиксирован антирекорд по заражению коронавирусом

На Украине за последние сутки зафиксировано 20 341 случай инфицирования коронавирусом, что стало максимальным значением с начала пандемии. Днем ранее было зафиксировано 19 893 случая инфицирования. За минувшие сутки от COVID-19 скончалось 396 человек. Днем ранее умерло 433 пациента, что стало максимальным значением за время пандемии.

Всего за время пандемии на Украине было зафиксировано 1 731 971 случаев инфицирования коронавирусом, а 34 075 человек скончалось от COVID-19.

С момента начала кампании по массовой вакцинации населения первую дозу прививки против коронавируса получили 286 тыс человек, а две дозы – всего два человека.

На данный момент Украине зарегистрированы три вакцины от коронавируса: Covishield (индийский вариант AstraZeneca), немецко-американская Pfizer/BioNTech и китайская вакцина CoronaVac.

25 марта, Индия в связи с нехваткой вакцин против коронавируса для внутреннего рынка, запретила экспорт вакцин от коронавируса Covishield (AstraZeneca).

10 февраля кабинет министров Украины издал постановление, которым запретил регистрировать и использовать российские препараты для лечения или профилактики коронавируса.

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