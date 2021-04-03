Особенности разработки мобильных приложений

Одним предпринимателям достаточно лендинговой страницы, другие создают крупные интернет-проекты, третьи открывают онлайн-магазины. Основное отличие мобильного приложения от вебсайта заключается в использовании гиперссылок для обеспечения связи между страницами интернет-ресурса. Приложение функционирует не в браузере, а самостоятельно.

Мобильное приложение представляет собой программное обеспечение, разрабатываемое для использования на конкретной платформе без браузера. В настоящее время наиболее популярными платформами являются Android, IOS и Windows Phone. Кроме того, существуют кроссплатформенные мобильные приложения, способные работать на разных платформах. Тем не менее нельзя утверждать, что браузер абсолютно исключен из функционирования приложения. В некоторых случаях он используется, например, для демонстрации содержимого страницы, однако при этом его роль является второстепенной. Разработка мобильных приложений и их использование принесет пользу видам бизнеса, относящимся к сфере услуг: парикмахерские, косметические салоны, рестораны, фитнес-клубы, кинотеатры, а также крупные онлайн-магазины.

При внедрении мобильного приложения необходимо сделать следующее: