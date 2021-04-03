Особенности разработки мобильных приложений

Одним предпринимателям достаточно лендинговой страницы, другие создают крупные интернет-проекты, третьи открывают онлайн-магазины. Основное отличие мобильного приложения от вебсайта заключается в использовании гиперссылок для обеспечения связи между страницами интернет-ресурса. Приложение функционирует не в браузере, а самостоятельно.
Мобильное приложение представляет собой программное обеспечение, разрабатываемое для использования на конкретной платформе без браузера. В настоящее время наиболее популярными платформами являются Android, IOS и Windows Phone. Кроме того, существуют кроссплатформенные мобильные приложения, способные работать на разных платформах. Тем не менее нельзя утверждать, что браузер абсолютно исключен из функционирования приложения. В некоторых случаях он используется, например, для демонстрации содержимого страницы, однако при этом его роль является второстепенной. Разработка мобильных приложений и их использование принесет пользу видам бизнеса, относящимся к сфере услуг: парикмахерские, косметические салоны, рестораны, фитнес-клубы, кинотеатры, а также крупные онлайн-магазины.
При внедрении мобильного приложения необходимо сделать следующее:
- Выбрать надежного исполнителя, специализирующегося на разработке мобильных приложений. При решении этой задачи нужно учитывать его опыт, о котором можно судить по портфолио.
- После выбора исполнителя нужно совместно с ним продумать функционал, требующийся будущему мобильному приложению. Не следует закладывать в него избыточное количество дополнительных функций, многими из которых никто не будет пользоваться. Приступать к решению этой задачи надо после изучения запросов и интересов потребителей. Если на стартовом этапе взять эту информацию неоткуда, то нужно запустить мобильное приложение с базовым функционалом, а затем совершенствовать его в процессе использования на основе анализа поступающей информации.
- Выбрать подходящую платформу. Правильное решение избавит заказчика от лишних расходов. Если он с самого начала ориентируется исключительно на пользователей продуктов Apple, то и мобильное приложение следует создавать на iOS. При отсутствии возможности произвести столь явную сегментацию надо выбрать кроссплатформенное решение.
- Разработать эффективную маркетинговую стратегию. Продвижение мобильного приложения выполняется не так, как раскрутка сайтов, поэтому SEO отводится второстепенная роль.