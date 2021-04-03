Привившийся «Спутником V» президент Аргентины сдал положительный тест на COVID-19

Альберто Фернандес – президент Аргентины, который ранее вакцинировался российским «Спутником V» – сдал положительный тест на антиген к коронавирусу.

По словам аргентинского лидера, он сказал, также сдал ПЦР-тест и ждёт подтверждения или опровержения диагноза. В настоящее время Фернандес изолировался и уведомил всех, с кем контактировал в последние 48 часов, пишет «Коммерсант».

«Хочу сообщить, что сегодня в конце дня, после повышения температуры до 37,3 и лёгкой головной боли, я сразу же сделал тест на антиген, который показал положительный результат. Пока я жду подтверждения тестом ПЦР, я изолировался и следую правилам и инструкциям моего лечащего врача».

При этом он признался, что чувствует себя хорошо.

В Центре имени Гамалеи уже отреагировали на эту новость. В частности, там заявили, что если заражение коронавирусом подтвердится, то вакцина обеспечит «быстрое восстановление без серьезных симптомов». Кроме того, Центр имени Гамалеи пожелал президенту Аргентины скорейшего выздоровления, сообщает РИА Новости.

Напомним, президент Аргентины Альберто Фернандес привился первым компонентом российской вакцины от коронавируса «Спутник V» 21 января этого года.

«Глава государства подтвердил безопасность и эффективность вакцины и повторил, что для него приоритетная задача – добиться, чтобы большинство аргентинцев получили вакцины как можно раньше», – передавала тогда пресс-служба президента.

По её данным, Фернандесу сделали укол с препаратом «Спутник V» в Национальной больнице имени Алехандро Посадоса в пригороде Буэнос-Айреса.

