Renault Duster: восстановить лидерство в сегменте кроссоверов

Renault занимает четвертое место на российском автомобильном рынке после отечественной Lada и корейских Kia и Hyuandai – по итогам 2020 г. французской марке удалось продать 128,4 тыс. машин, что составляет более 8% от всех реализованных новых авто в РФ. Локомотивами продаж Renault в России последние годы были две модели – это бюджетный седан Logan, который по итогам прошлого года занял десятое место в списке самых продаваемых авто в России (32,6 тыс. единиц), а также кроссовер Duster – 11-е место (31,6 тыс. единиц).

Еще 10 лет назад в Renault поняли, что особое внимание на российском автомобильном рынке следует уделять недорогим проходимым кроссоверам – в 2011 году на столичном заводе «Автофрамос» был налажен выпуск компактного кроссовера Duster, который, по некоторым оценкам, можно назвать самым продаваемым SUV в России: по данным Renault, в период с 2012 по 2020 годы на российском рынке было продано 451 тыс. этих автомобилей. По этому показателю французскому бренду удалось обогнать даже знаменитую вазовскую «Ниву» (модель Lada 4х4), популярную массовую Chevrolet Niva (319 тыс.), а также японский бестселлерToyota Rav4 (294,8 тыс.) и корейскую Hyuandai Creta (289 тыс.).

Но с развитием сегмента кроссоверов (по итогам прошлого года он занял 48,5% всех продаж) Duster постепенно терял свои позиции – в частности самый популярный в России кроссовер -- корейская модель Hyuandai Creta по итогам прошлого года разошлась в России тиражом, вдвое большим, чем Duster – в 73,5 тыс. единиц. Исправить это положение призвана обновленная версия Duster – в Европе она была представлена еще 3 года назад, и вот теперь эта машина добралась до России.

Duster второго поколения создан на новой платформе Global Acces (на ней же сконструированы другие кроссоверы Renault – Kaptur и Arkana), о серьезности обновления модели говорит тот факт, что у неё полностью поменялись все детали кузова. Как рассказал на презентации новой модели Филипп Тьер, коммерческий директор «Renault Россия», разработчики нового Duster постарались сохранить в нем всё лучшее – это прежде всего вместимость, проходимость автомобиля и хорошую адаптацию к российским условия. При этом инженеры постарались улучшить такие характеристики авто, как его дизайн, эргономику, безопасность, комфорт.

Что касается дизайна, то новый Duster действительно смотрится более привлекательно – снаружи, например, за счет новых светодиодных ходовых огней, увеличенных колесных арок, стильных задних квадратных фонарей. Внутри гораздо симпатичнее теперь выглядит массивная прямоугольная передняя панель, но главное -- гораздо лучше стала эргономика: руль, например, теперь удобно регулируется как по высоте, так и по вылету, новые сиденья получили поясничный подпор у водителя, между передними сидениями имеется подлокотник с небольшим отделением.

При этом машина стала просторнее за счет увеличения габаритов (плюс 26 мм по длине до 4,3 м). Значимым козырем нового автомобиля на рынке станет большой выбор двигателей – модель оснащается аж пятью силовыми агрегатами: это атмосферные моторы с рабочим объемом 1.6 л (114 л.с. и 117 л.с.), а также с мотором 2.0 л. (143 л.с.). Также в гамме имеется турбодизель 1.5 л. (109 л.с.). И, наконец, самый интересный вариант – это наличие в новой модели нового современного бензинового турбомотора 1.3 л. (150 л.с.). Этот двигатель уже знаком рынку по таким моделям, как Renault Kaptur и Arkana.

Да, к турбомотрам в России все еще относятся с предубеждением, но инженеры Renault утверждают, что по надежности теперь такие двигатели не уступают традиционным атмосферным силовым агрегатам. А вот по динамике заметно выигрывают. Это было в полной мере продемонстрировано во время тест-драйва новой машины по дорогам Дагестана. По паспортным характеристикам Duster с турбомотором 1,3 на ручной 6-ти ступенчатой механической коробкой переключения передач разгоняется до 100 км/ч за 10,4 секунды. И этого вполне достаточно, чтобы вести себя на дороге довольно динамично, составляя конкуренцию лихим водителям, например, на заниженных «Приорах», которых в Дагестане особенно много.

Одновременно новый Duster продемонстрировал высокие способности проходимости: в Дагестане ему удалось преодолевать легкие броды через горные реки, но особенно впечатлил уверенный подъем на размытую таявшим снегом гору с подъемом в более 45 градусов. Проходимость машины обеспечивается новой интеллектуальной системой полного привода All Mode 4х4-i, которая теперь включает в себя электромагнитную многодисковую муфту, а также датчики угловой скорости, угла поворота руля, определения частоты вращения колес.

По словам представителей Renault, согласно опросам, именно полный привод является второй по значимости причиной покупки Duster в России – на эту характеристику указывают 20% опрошенных потребителей. Другие 15% указывают на важность такой характеристики, как двигатели и экономичность, еще 15% -- на комфорт, 10% -- на вместительность. А 56% опрошенных считают самой важной такую характеристику автомобиля, как хорошая адаптация к российским условиям.

Еще одно преимущество нового Renault Duster– это сдержанная ценовая политика: розничная стоимость обновленной модели начинается с отметки в 945 тыс. руб., что является очень конкурентным предложением в сегменте кроссоверов размерного класса SUV-В. Так что вполне возможно, что обновленный Duster в ближайшее время сможет побороться за лидерство в сегменте кроссоверов в России. Правда, схватка здесь предстоит нешуточная – лидер этой доли рынка корейская модель Hyuandai Creta в ближайшее в текущем году тоже планирует представить свою обновленную версию.