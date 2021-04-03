Сбербанк: «Говорить о новой волне заболеваемости преждевременно»

Уже к середине апреля Россию накроет новая волна коронавируса. Согласно прогнозу аналитического портала «СберИндекс», количество новых случаев заражения COVID-19 в сутки к 15 числу может вырасти в нашей стране почти вдвое – до более 15 тыс.

Такой прогноз сделан на основе математической модели с учётом степени соблюдения людьми санитарных мер. При этом в Сбере утверждают, что число новых заболевших вновь пойдёт вверх 4 апреля. В этот день количество больных составит 8650. После этого число инфицируемых ковидом будет ежедневно увеличиваться в среднем на 570 человек, и к 15 апреля показатель перевалит за отметку в 15 тыс.

Оценка «СберИндекса» делается на базе эпидемиологического симулятора, использующего математическую модель SEIR. Она помогает описать динамику распространения болезни, а также прогнозирует прирост числа заразившихся COVID-19 в зависимости от соблюдения мер санитарной безопасности. В частности, речь идёт о ношении масок, гигиене и социальной дистанции, передаёт РИА Новости.

В редакцию «Эксперт Onine» поступил комментарий пресс-службы Сбера, в котором отмечается, что «представители СМИ самостоятельно интерпретировали данные модели с сайта СберИндекс».

«Она показывает сезонный рост заболеваемости в апреле в связи с переходом в более теплый температурный режим. Говорить о новой волне заболеваемости преждевременно», – подчеркнули в пресс-службе крупнейшей кредитной организации страны.

Ранее сообщалось, что вице-премьер правительства России Татьяна Голикова не исключила роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в апреле – мае из-за ее сезонного характера.

«С учётом того, что ковид по заключению специалистов также будет носить сезонный характер, не исключены колебания количества граждан, которые заболевают новой коронавирусной инфекцией, и здесь стабилизация может сменяться некоторым ростом... Я хочу призвать наших граждан хорошо подумать и прийти на вакцинацию, поскольку это важно для сохранения своего здоровья, здоровья своих близких, сотрудников, с которыми вы вместе работаете. Очень важно, проведя вакцинацию, продолжать сохранять ограничительные меры для того, чтобы как можно больше граждан имело возможность привиться – тогда мы достигнем коллективного иммунитета, что очень важно для снятия ограничительных мероприятий в самом ближайшем будущем», – сказала Голикова по итогам заседания проектного комитета по нацпроектам «Здравоохранение» и «Демография».

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