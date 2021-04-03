СМИ: у Капитолия произошел исламский теракт

Водитель автомобиля, сбивший двух полицейских у контрольно-пропускного пункта Капитолия в Вашингтоне, был связан с движением «Нация ислама», сообщает Lenta.ru со ссылкой на телеканал MSNBC. По словам источников телеканала в правоохранительных органах, 25-летний Ноа Грин совершил наезд на полицейских. Ранее он в социальных сетях заявлял о потере работы и искал духовного наставничества.

Отмечается, что «Нация ислама» борется за улучшение положения афроамериканцев в обществе.

Ранее сообщалось, что на контрольно-пропускном пункте на подъезде к Капитолию неизвестный протаранил транспортным средством двух офицеров охраны здания.

После того, как водитель автомобиля врезался в заграждение Капитолия, он вышел из машины, размахивая ножом. Охрана выстрелила в подозреваемого и арестовала его.

Позже нападавший и один из пострадавших полицейских скончались в больнице.