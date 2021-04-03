Суд отправил домой блогера, устроившего ДТП на Садовом кольце

Тверской суд Москвы избрал меру пресечения в виде запрета выходить из дома блогеру Эдварду Билу (Эдуарду Билю), из-за которого произошло крупное ДТП на Смоленской площади в Москве с участием пяти автомобилей, сообщает «Интерфакс».

Пресс-секретарь суда Ольга Бондарева сообщала, что Эдуарду Билю запрещено покидать жилье, пользоваться телефонной связью и интернетом, кроме общения с адвокатами и следователем, а также «управлять транспортным средством и участвовать в массовых мероприятиях».

1 апреля в 11:40 в районе Смоленской площади, на внешней стороне Садового кольца при выезде из тоннеля Audi RS6 под управлением Эдуарда Биля выехала на встречную полосу движения. Пострадавшая в ДТП Мария Артемова, ехавшая в Volkswagen Polo находится в коме, сообщил журналистам адвокат семьи потерпевшей Андрей Князев. По словам очевидцев, Audi RS6 двигался по встречной полосе со значительным превышением разрешенной скорости. При Audi RS6 был на фальшивых номерных знаках, а за автомобилем числилось более 400 штрафов. После ДТП Эдуард Биль утверждал, что не был за рулем и пытался скрыться с места проишевствия.

Ранее блогер Эдвард Бил публиковал видео, на которых он, находясь за рулем автомобиля, демонстративно нарушал правила уличного движения – на скорости свыше 200 км\час опасно маневрировал в городском потоке.