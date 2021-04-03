В Мьянме продолжают гибнуть демонстранты

В Мьянме число погибших демонстрантов выросло до 557 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на Ассоциацию помощи политическим заключенным в Мьянме.

«По состоянию на 3 апреля 557 человек убиты в результате переворота», – говорится на сайте организации. По данным ассоциации, за сутки освободили 110 задержанных, 2 658 человек остаются под стражей. 38 приговорены к тюремным срокам. Выданы ордера на арест еще 235 демонстрантов. В пятницу газета The Irrawaddy со ссылкой на международный благотворительный фонд Save the Children («Спасите детей») сообщила, что по меньшей мере 43 несовершеннолетних в Мьянме погибли в результате действий полиции и военных при разгоне антиправительственных демонстраций.

Турецкое информационное агентство Anadolu Agency со ссылкой на новостной портал Myanmar Now сообщает, что противники военной хунты из числа бывших полицейских напали на отделение полиции в городе Таму штата Сикайн. Демонстранты забросили участок взрывчаткой. В результате нападения на участок погибли семь действующих сотрудников полиции. На помощь полицейским прибыли военные и убили одного из нападавших.

1 февраля военные арестовали президента Мьянмы Вин Мьина и государственного советника, главу МИД республики, главу партии «Национальная лига за демократию» и фактического руководителя страны Аун Сан Су Чжи, депутатов парламента и большинство государственных чиновников. Поводом для ареста руководства страны стали якобы сфальсифицированные результаты парламентских выборов, прошедший в стране в ноябре 2020 года. Партия «Национальная лига за демократию» Аун Сан Су Чжи получила 83% голосов, а поддерживаемая военными «Партия солидарности и развития Союза» потерпела сокрушительное поражение, набрав 17% голосов избирателей. Вице-президент Мьянмы Мьин Све подписал указ о введении чрезвычайного положения сроком на один год, в результате чего руководителем страны стал главнокомандующий вооруженными силами Мин Аун Хлайн.

После военного переворота в стране проходят акции протеста – демонстранты требуют вернуться к демократической форме правления и освободить Аун Сан Су Чжи.

26 февраля военные вывезли в неизвестном направлени Аун Сан Су Чжи из резиденции в столице, где она находилась под домашним арестом с 1 февраля.