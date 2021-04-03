В России за минувшие сутки выявили более 9 тыс. новых случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в России выявили 9 021 новых заболевших коронавирусом. Всего к утру субботы, 3 апреля число заразившихся ковидом в нашей стране составило 4 572 077, передаёт оперативный штаб.

За время пандемии от коронавируса в России излечились 4 195 869 человек, из них 9 618 за минувшие сутки. Жертвами COVID-19 за весь период эпидемии в нашей стране стали 100 017 человек, из них 384 за последние 24 часа.

По числу новых заболевших продолжает лидировать Москва – в столице за сутки выявили 2 011 случаев коронавируса. На втором месте Санкт-Петербург (+717). Замыкает тройку «лидеров» Подмосковье (+594). Далее следуют Нижегородская область (+274) и Ростовская область (+242).

Ранее сообщалось, что согласно прогнозу «Сбербанка», количество новых случаев заражения COVID-19 в сутки к 15 числу может вырасти в нашей стране почти вдвое – до более 15 тыс.

Такой прогноз сделан аналитическим порталом «СберИндекс» на основе математической модели с учётом степени соблюдения людьми санитарных мер

При этом в Сбере утверждают, что число новых заболевших вновь пойдёт вверх 4 апреля. В этот день количество больных составит 8650. После этого число инфицируемых ковидом будет ежедневно увеличиваться в среднем на 570 человек, и к 15 апреля показатель перевалит за отметку в 15 тыс.

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