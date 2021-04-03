В США вакцинировали от коронавируса 100 млн человек

В США более 100 млн человек получили как минимум одну дозу вакцины против коронавируса, сообщает «Голос Америки» (внесенный в России список иностранных агентов). Двумя компонентами вакцинировано около 58 млн американцев.

Это является самым большим количеством вакцинированных по абсолютному числу, но США существенно уступают ряду стран по процентному соотношению вакцинированных граждан. В США одну дозу вакцины получили около 30% населения, а полностью вакцинированы 17% граждан. В Великобритании сделано 36 млн вакцинаций против коронавируса и первую дозу вакцины получили 46% населения, а обе более 7% граждан. В Израиле сделано более 10 млн млн вакцинаций, в результате первую дозу вакцины получили 57% населения страны, а двумя дозами вакцинировано 52% населения.

По данным исследования РБК, которое он сделал на основании данных от региональных властей и публикаций оперштабов, в России первую дозу вакцины получили 6,93 млн (4,74% от общего населения страны), а обе дозы вакцины получили 4,72 млн человек (3,3% населения).

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