Во Франции и Великобритании новые смертельные случаи после вакцинации препаратом AstraZeneca

Управление по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения Великобритании (MHRA) сообщило, что семь человек скончались в стране из-за образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Financial Times.

Ранее MHRA сообщило, что у 30 человек образовались тромбы после прививки от AstraZeneca. Из общего количества в 22 случаях был зафиксирован тромбоз церебрального венозного синуса, еще в восьми – иные виды тромбозов. «Из 30 случаев в нашем заявлении... семь (человек), к сожалению, скончались», – заявили в MHRA. При этом регулятор заявил, что преимущества вакцинации перевешивают возможные побочные эффекты. MHRA отметил, что случаев трамбоза у получавших вакцину BioNTech/Pfizer зафиксировано не было.

Национальное агентство по безопасности лекарственных средств Франции (ANSM) сообщило, что еще два человека скончались в стране из-за тромбоза, возникшего после прививки AstraZeneca.

Во Франции с 19 по 25 марта выявлены три случая тромбоза после вакцинации препаратом от AstraZeneca, из которых два случая закончились летальным исходом. Речь идет об «атипичных по своей локализации тромбозах глубоких вен, которые могут быть связаны с тромбоцитопенией (дефицит тромбоцитов в крови) или с нарушениями коагуляции».

Всего с начала кампании по вакцинации населения от коронавирусной инфекции во Франции зафиксировано 12 случаев тромбозов, из которых четыре оказались смертельными.

Ранее сообщалось, что Нидерланды прекращают использование вакцины от коронавируса AstraZeneca для лиц моложе 60 лет. Это решение было принято министром здравоохранения Хуго де Йонге после консультаций с Советом здравоохранения, Национальным институтом здравоохранения (RIVM) и медицинским агентством (MEB) из-за побочных эффектов вакцины. Среди побочных эффектов применения вакцины в Нидерландах зафиксирован тяжелый тромбоз.

31 марта Германия приостановила использование вакцины AstraZeneca для людей в возрасте до 60 лет из-за тяжелых тромбоэмболических побочных эффектов.

Ранее большинство стран Евросоюза приостановили использование вакцины AstraZeneca из-за нескольких летальных случаев и образования тромбов у получивших этот препарат пациентов.

18 марта Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) также признало вакцину против коронавируса AstraZeneca безопасной для дальнейшего использования. Однако EMA предположило, что вакцина AstraZeneca может быть связана с «очень редкими случаями образования тромбов».

19 марта Всемирная организации здравоохранения не нашла связи возникновения тромбозов с прививкой AstraZeneсa. При этом в ВОЗ заявили польза от вакцины «превышает риски» от ее использования. О каких «рисках» идет речь в ВОЗ не уточнили.

После заключений Европейского агентства по лекарственным средствам и Всемирной организации здравоохранения страны ЕС, кроме Дании и Норвегии, возобновили вакцинацию препаратом AstraZeneca.