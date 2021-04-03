Все стоявшие в очереди суда прошли Суэцкий канал

Глава управления Суэцкого канала Усама Рабиа заявил, что все суда, которые застряли из-за аварии контейнеровоза «Ever Given», смогли пройти через канал, сообщает ТАСС.

«Последняя группа из 61 судна, которые вынуждены были ожидать прохода из-за инцидента с «Ever Given», пересекла в субботу Суэцкий канал. Приняты также 24 новых судна после восстановления навигации в полном объеме. Таким образом, общее количество судов, осуществивших транзит в субботу, достигло 85», – сказал Усама Рабиа.

29 марта советник президента Египта по развитию морских портов и Суэцкого канала адмирал Мохаб Мамиш объявил о возобновлении навигации по Суэцкому каналу. «Караваны, находящиеся внутри канала, начали буксировать при помощи лоцманов, чтобы мы начали освобождать Суэцкий канал от ожидающих в нем судов», — сказал Мамиш.

Утром 24 марта контейнеровоз «Ever Given» длиной 400 метров, шириной 59 метров и грузоподъемностью около 224 тысяч тонн сел на мель поперек Суэцкого канала и полностью перекрыл по нему движение. Через канал осуществляется перевозка около 12% всех грузов. По данным Bloomberg каждый день простоя Суэцкого канала обходился мировой экономике в 9,6 миллиарда долларов. Египетская казна из-за остановки судоходства по каналу ежедневно теряла около 12-13 млн долларов США.

Судно «Ever Given» принадлежит японской компании Shohei Kisen и ходит под панамским флагом на находится под управлением судоходной компании Bernhard Schulte Shipmanagement.

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