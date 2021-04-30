Акции дня: бумаги ВТБ росли на фоне финансовой отчетности

Бумаги банка ВТБ росли лучше рынка в ходе дневных торгов на Мосбирже в пятницу, 30 апреля. За сессию акции подорожали на +2,78% до 5,14 копеек за бумагу.

Интерес трейдеров к бумагам возник на фоне финансовой отчетности по итогам 1 квартала 2021 года по МСФО. ВТБ отчитался о росте прибыли в первом квартале более чем в 2 раза год к году, до 85,1 млрд рублей.

Индекс Мосбиржи к концу торгов упал на -0,76% до 3544 пунктов. Индекс РТС снизился на -1,70% до 1485,03 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 19:26 мск составила 66,71 долларов за баррель (-1,97%). Российская валюта слабела – 75,16 рубля за доллар.