Apple не вылезает из судов

На прошедшей неделе сразу два судебных разбирательства с Apple были в центре внимания СМИ. Во вторник 27 апреля Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала технологического гиганта на сумму в 906 299 392,16 руб. по делу, возбужденному по иску «Лаборатории Касперского» в 2019 году. Российский разработчик обвинил Apple в злоупотреблении доминирующим положением, после того как корпорация необоснованно отклоняла в своем магазине App Store версии приложения Kaspersky Safe Kids — ПО родительского контроля, позволяющее ограничивать время, проводимое ребенком в смартфоне.

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Павел Патрикеев, руководитель юридического отдела хостинг-провайдера и регистратора доменов REG.RU, подробнее рассказал о претензиях ФАС. Служба признала, что Apple выдвигает слишком расплывчатые требования к разработчикам приложений. Кроме этого, корпорацию обвинили в том, что она может отказать в размещении приложений в App Store даже в тех случаях, когда ПО соответствует всем заявленным требованиям. По мнению ФАС, Apple ограничивала Kaspersky Safe Kids, чтобы распространить собственное ПО с подобной функцией — Screen Time.

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Сама компания с обвинением, конечно же, не согласна: «Apple с уважением относится к Федеральной антимонопольной службе России, но не согласна с вынесенным решением и будет продолжать его обжаловать в установленном порядке», — цитирует РИА Новости заявление представителей Apple.

Забираешь 30% — платишь 10%

У Европейского союза к корпорации свои претензии. Близкие к делу источники рассказали Financial Times на этой неделе, что антимонопольные органы ЕС в скором времени предъявят Apple официальные обвинения в несправедливом вытеснении конкурентов.

Дело Европейской комиссии основано на жалобе, поданной шведской компанией Spotify в 2019 году. Сервис потоковой передачи музыки обвиняет Apple в неконкурентном продвижении собственного музыкального приложения Apple Music и в несправедливом получении 30-процентной комиссии с оплаты подписки на Spotify (Apple взимает тридцатипроцентную комиссию за любые услуги и сервисы приложений, размещенных в App Store).

Корпорация и здесь отрицает свою вину. Еще во время подачи жалобы компания заявила, что Spotify просто хочет пользоваться всеми преимуществами, которые дает размещение в App Store, не делая при этом никакого вклада в этот рынок.

Если Apple после всех потенциальных апелляций, которые, конечно же, последуют, будет в конечном итоге признана виновной в нарушении правил ЕС, компании грозит огромный штраф — в размере до 10 процентов от мировых продаж.

Неподсудных гигантов нет

Кейс Apple — проблема отнюдь не одной этой компании, говорит Марк Шерман, управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency. По его словам, с судами и претензиями регуляторов в разных странах сталкиваются все технологические гиганты, в силу своего широкого присутствия на рынке и многообразия сфер деятельности.

В 2020 году Франция наложила на Google и Amazon штраф в 135 млн евро за нарушение конфиденциальности. Китай уже несколько месяцев ведет антимонопольное расследование против крупнейших интернет-компаний, а в Австралии был принят закон, который принуждает поисковики платить местным СМИ за использование новостей в поисковой выдаче.

Генеральный директор IT-компании Omega Алексей Рыбаков уверен, что подобные претензии можно выставить почти любой крупной технологической компании. В США, например, в прошлом году было судебное дело о против Facebook о достижении IT-гигантом монопольного положения за счет покупки других IT-продуктов. Суд решил, что компания такими действиями наносит вред конкуренции, оставляет потребителям мало возможностей для личного общения в социальных сетях и лишает рекламодателей преимуществ конкурентного рынка.

В России тоже есть свои спорные случаи, говорит Рыбаков. В частности, с того момента, как Сбер создал свою экосистему сервисов, у него появилось монопольное положение внутри этой структуры. Например, при поиске по сервисам экосистемы на запрос «Мобильная связь» выпадает только СберМобайл, без альтернатив.

Если вернуться к Apple, то компания не только контролирует выход сторонних разработчиков на мобильный рынок, но и самостоятельно наполняет его, что приводит к «замыканию» рынка на себе, говорит руководитель антимонопольной практики консалтинговой компании Rights Business Standard Анастасия Яремчук. Похожие обстоятельства, по ее словам, имели место в деле ФАС России против HeadHunter в 2019 году. Сервис поиска работы препятствовавал использованию стороннего ПО для агрегации сведений с сайта, но одновременно запустил собственную функцию для тех же целей.

Доминировать, но не злоупотреблять

Главная особенность судебных дел на цифровом рынке — сложность определения его границ, говорит Анастасия Яремчук. Из-за этого становится всё труднее выдвигать требования к поведению субъектов. В деле против Apple (равно как и в других делах против цифровых гигантов) правильное определение рынка играло ключевую роль, поскольку без этого нельзя было понять, занимает ли компания доминирующее положение. По словам Яремчук, само по себе доминирующее положение на рынке нельзя назвать нарушением — тут роль играет факт злоупотребления преимуществами этой господствующей позиции.

Дело с иском ФАС получилось разрешить, потому что антимонопольная служба определила, в рамках какого рынка Apple злоупотребляет своими полномочиями. По словам Яремчук, этим рынком ФАС признала «магазин приложений» — AppStore. Если бы этот магазин можно было заменить иным (то есть, у разработчиков приложений имелся бы выбор, позволявший продвинуть свои продукты на устройствах iOS через иную платформу), то столь категоричные претензии к Apple у антимонопольных органов отсутствовали бы, говорит эксперт.

В то же время она отмечает, что ограничение полномочий владельца платформы — дискуссионный вопрос, если компания развила собственный результат труда настолько, что создала незаменимый товар или продукт. В такой ситуации очень сложно соблюсти баланс между предотвращением злоупотреблений и беспрепятственным развитием IT-технологий, полагает Яремчук.

В случае с Apple дилемма оказалась существенной: компанию обязали не допускать злоупотреблений, обеспечивая равный и прозрачный доступ в её же собственный «магазин приложений».

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Имидж важен, но преимущества — важнее. Другой сложный вопрос: как Apple поступит в ситуации с исками, особенно в том случае, если претензии к компании не закончатся после заявлений «Лаборатории Касперского» и Spotify.

Существенно менять политику ведения бизнеса вряд ли в их интересах, говорит Анастасия Яремчук, но борьба с антимонопольными органами может обернуться существенными потерями. Крупнейшие игроки цифрового бизнеса уже «прогибались» под поставленные регулятором условия — достаточно вспомнить дело Еврокомиссии против Microsoft. Компания передустанавливала на компьютеры собственную программу Windows Media Player, от которой нельзя было отказаться. После 10-летнего спора Windows все-таки сделала известное современному пользователю «окно выбора», предлагающее открыть медиафайлы с помощью альтернативных программ.

Реакция Apple будет зависеть от того, как много будет подобных исков, полагает Марк Шерман. Решающими факторами могут стать строгость вынесенных вердиктов и репутационные издержки — если тема будет активно обсуждаться в СМИ. В случае со Spotify Apple может пойти навстречу и снизить комиссию за покупки в приложениях на платформе iOS, но только если будет серьезно опасаться за собственный имидж. Шерман считает, кстати, что объявленная недавно функция конфиденциальности на iOS 14.5 была именно имиджевым шагом.

И все же Apple крайне заинтересована в отстаивании политики компании и сохранении закрытой экосистемы, считает Яремчук. Поэтому даже если IT- гигант пойдет в контексте последних исков на какие-то изменения, он будет искать новые способы поддержания собственных преимуществ на рынке.